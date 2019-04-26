Депутаты Нижнего Тагила вышли на субботник с раздельным сбором мусора (ФОТО)

Депутаты и сотрудники аппарата Нижнетагильской гордумы вышли сегодня на субботник с раздельным сбором мусора. К экологической акции в конце рабочего дня в пятницу присоединились и депутаты местной Молодёжной думы. Вместе они прибрали территорию в районе улиц Аганичева и Фрунзе. От городской думы участие в субботнике приняли шесть народных избранников, в том числе её спикер Алексей Пырин. В прошлом году они собрали на этом участке более ста мешков мусора.

«Белые мешки у нас для мусора, который будет направлен на переработку, красные — для оставшегося мусора, — говорит Алексей Пырин. — Получается где-то 50 на 50. Здесь рядом магазин, жители, и, к сожалению, ведут они себя, мягко говоря, не очень правильно. В прошлом году мы не меньше мусора собрали, чем сейчас. Раздельный сбор мусора, я считаю, ввести в городе можно, нужно только контейнеры соответствующие установить. Мы сейчас работаем над тем, чтобы и рядом с нашим домом появились такие контейнеры. Посмотрим, что к лету получится».

Мешки с обычным мусором, по словам пресс-секретаря НТГД Натальи Масальской, заберёт «Тагилдорстрой». Мешки со стеклом, пластиком, картоном и алюминиевыми банками увезёт компания «Эко Групп НТ», специализирующаяся на переработке твёрдых бытовых отходов.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев говорил, что в городе планируется ввести раздельный сбор мусора. Сначала новая система обращения с отходами должна заработать в территориальных общественных самоуправлениях (ТОСах). Первые контейнерные площадки для раздельного сбора мусора будут установлены в муниципалитете уже в мае.