Депутаты Нижнего Тагила вышли на субботник с раздельным сбором мусора (ФОТО)

Депутаты и сотрудники аппарата Нижнетагильской гордумы вышли сегодня на субботник с раздельным сбором мусора. К экологической акции в конце рабочего дня в пятницу присоединились и депутаты местной Молодёжной думы. Вместе они прибрали территорию в районе улиц Аганичева и Фрунзе. От городской думы участие в субботнике приняли шесть народных избранников, в том числе её спикер Алексей Пырин. В прошлом году они собрали на этом участке более ста мешков мусора.
«Белые мешки у нас для мусора, который будет направлен на переработку, красные — для оставшегося мусора, — говорит Алексей Пырин. — Получается где-то 50 на 50. Здесь рядом магазин, жители, и, к сожалению, ведут они себя, мягко говоря, не очень правильно. В прошлом году мы не меньше мусора собрали, чем сейчас. Раздельный сбор мусора, я считаю, ввести в городе можно, нужно только контейнеры соответствующие установить. Мы сейчас работаем над тем, чтобы и рядом с нашим домом появились такие контейнеры. Посмотрим, что к лету получится».
Мешки с обычным мусором, по словам пресс-секретаря НТГД Натальи Масальской, заберёт «Тагилдорстрой». Мешки со стеклом, пластиком, картоном и алюминиевыми банками увезёт компания «Эко Групп НТ», специализирующаяся на переработке твёрдых бытовых отходов.
Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев говорил, что в городе планируется ввести раздельный сбор мусора. Сначала новая система обращения с отходами должна заработать в территориальных общественных самоуправлениях (ТОСах). Первые контейнерные площадки для раздельного сбора мусора будут установлены в муниципалитете уже в мае.
«У нас в ТОСе сейчас мусор собирается, как в старые добрые времена, — отмечает депутат гордумы и председатель совета ТОС "Прудок" Игорь Макаров. — Раз в неделю в определённое время приходит машина, люди сами грузят туда мусор. Смысла ломать сейчас у нас то, что уже обкатано, и так неплохо работает, нет. Кроме того, у нас территория очень маленькая и не выдержит санитарного разрыва между контейнерной площадкой для раздельного сбора мусора и домовладениями. Некуда её поставить. Собирать отдельно стекло, пластик, банки алюминиевые, конечно, есть смысл. Есть даже организации, которые покупают всё это. Но есть ли смысл брать за это такие большие деньги? Да, за раздельным сбором мусора будущее, но есть вопрос в соотношении цены и качества услуги. То же касается услуги по обращению с ТКО. Надо было сначала улучшать качество, а не поднимать так резко стоимость. Четыре месяца прошло, мы особых изменений не видим, но отдаём совсем другие деньги».