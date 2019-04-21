«Нужно менять сознание людей». В Нижнем Тагиле введут раздельный сбор мусора

Мэрия Нижнего Тагила намерена ввести в городе раздельный сбор мусора. В первую очередь новая система обращения с отходами должна заработать в территориальных общественных самоуправлениях (ТОСах). Об этом АН «Между строк» рассказал мэр Владислав Пинаев. Первые контейнерные площадки для раздельного сбора мусора будут установлены в муниципалитете уже в мае.

«На экологическом форуме “Чистая страна”, куда я ездил на днях, обсуждался раздельный сбор мусора. Один из спикеров рассказывал, как он вводился в Саранске. Да, первые два-три года там жуть что творилось: контейнеры поджигали, мусор запихивали, куда не надо. Но сейчас Саранск — город номер один по раздельному сбору мусора в РФ. Нужно менять сознание людей. И мы сейчас, в принципе, с большинством ТОСов и сельских поселений находим взаимопонимание по этому вопросу, чтобы вместо помешочного сбора установить контейнеры для раздельного сбора мусора — в “Пограничном”, например, на Малой Кушве. И многие жители многоквартирных домов тоже готовы к такому сбору. Да, сначала, возможно, возникнут какие-то трудности, но нужно всё равно идти вперёд, и тогда люди увидят результат, увидят, что стало гораздо лучше», — сказал Владислав Пинаев.

Ранее в ходе круглого стола по экологическим вопросам в Ленинской прокуратуре замначальника управления горхозяйством администрации города Игорь Комаров также рассказывал о том, что переход жителей Нижнего Тагила на раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов позволит сократить расходы за обращение с ними.

Владислав Пинаев отметил, что экологический форум «Единой России» в Челябинске, который он посетил в конце этой недели, «не был дежурным мероприятием», так как там обсуждались наиболее актуальные сегодня для всей страны темы. На форуме было выдвинуто предложение финансировать обустройство контейнерных площадок для твёрдых коммунальных отходов за счёт средств федерального бюджета. Сейчас правительство РФ рассматривает данную инициативу. Для Нижнего Тагила это особенно актуально, так как только в этом году мэрия планирует совместно с региональным оператором по обращению с ТКО (филиал тюменской компании «Рифей») установить в городе 150 новых контейнерных площадок.

«Многие сегодня не обращают внимания на то, что произошло в Подмосковье, — отметил Пинаев. — Как там горели полигоны, они так же гореть начинают и у нас. Мы в 30 градусов мороза со снегом зимой пожарным отрядом проливали неделю. Я честно вам скажу: пройдёт пара лет, процесс горения мы уже не остановим. Строительство именно мусоросортировочного завода позволит эту проблему нейтрализовать. Глобально все уже осознали, страна находится на грани того, что мы завалимся мусором завтра по полной программе, если не будем предпринимать никаких мер».

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора придётся платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно.