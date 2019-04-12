Переход жителей Нижнего Тагила на раздельный сбор мусора позволит сократить расходы на его вывоз

Переход жителей Нижнего Тагила на раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов (ТКО) позволит сократить расходы за обращение с ними. Об этом сегодня в ходе круглого стола по экологическим вопросам в Ленинской прокуратуре рассказал замначальника управления горхозяйством администрации города Игорь Комаров.

«Пока мы видим один, наверное, реальный и узаконенный способ сокращения расходов за вывоз ТКО. Это введение раздельного сбора мусора и заключение договоров с теми организациями, которые занимаются приёмкой вторсырья — пластика, стекла, бумаги и так далее. У нас на территории города дополнительно планируется установить 261 контейнерную площадку, все они будут располагаться на муниципальной земле. Сейчас реестр находится на согласовании в управлении архитектуры, дальше он пойдёт в Роспотребнадзор. Мы уже направили письмо в Министерство ЖКХ Свердловской области по выделению денег на строительство 261 контейнерной площадки. Решается вопрос о том, будут ли эти контейнеры сразу предусматривать раздельный сбор мусора. Мы надеемся, что у нас всё получится», — рассказал замначальника управления городским хозяйством Игорь Комаров.

Чиновник отметил, что контейнерные площадки удастся установить не везде, в том числе из-за высокой плотности застройки. В некоторых территориях частного сектора вывоз мусора мешками останется по желанию жителей, отметил Комаров.

Ранее в администрации Нижнего Тагила сообщали, что в течение 2019 года будут организованы повторные замеры нормативов накопления бытового мусора, влияющих на величину тарифа за обращение с ТКО. До этого подобные замеры проводились в 2016–2017 годах. По их результатам выяснилось, что каждый тагильчанин, живущий в многоквартирном доме, в месяц накапливает 0,169 кубометра мусора — почти 14 вёдер отходов. На основании расчётов мэрии региональный оператор «Рифей» предложил тариф за обращение с ТКО, который составил почти 143 рубля в месяц с одного жителя МКД (и 160 рублей с жителя частного сектора) и был утверждён Региональной энергетической комиссией. Сегодня в ходе круглого стола природоохранный прокурор Денис Исаков сообщил, что администрация тогда использовала для расчётов только отходы жителей домов на Вагонке и Гальянке.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Управлять всеми организациями, которые работают с отходами, в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле теперь должен филиал тюменской компании «Рифей». Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. На сайте администрации города опубликованы графики вывоза мусора из частного сектора и реестр контейнерных площадок. За новую коммунальную услугу жителям многоквартирных домов и частного сектора придётся платить 141,27 рубля и 158,83 рубля в месяц соответственно.