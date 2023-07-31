Компания-провайдер из Нижнего Тагила выиграла у АО «Облкоммунэнерго» очередной суд по цене за аренду ЛЭП

Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу АО «Облкоммунэнерго» на решение нижестоящих инстанций. Энергетики пытались оспорить решение ФАС России о нарушении ФЗ «О защите конкуренции» ввиду установления и поддержания монопольно высокой цены на услугу по размещению оптического кабеля связи на опорах воздушных линий электропередачи и обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного нарушения.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Уральской ассоциации операторов связи, также по факту нарушения антимонопольного законодательства АО «Облкоммунэнерго» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке) в виде штрафа в размере 3,62 млн рублей. При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены такие отягчающие ответственность обстоятельства, как совершение длящегося административного правонарушения, продолжительность которого превышает один год, и продолжение противоправного поведения, несмотря на требование уполномоченных органов прекратить его.

Разбирательства между операторами связи и АО «Облкоммунэнерго» начались в 2020 году, когда монополист кратно повысил тариф за доступ к инфраструктуре, увеличив его до 413 рублей за опору (при обоснованной цене не более 70 рублей). Компания «Дельта Телеком» из Нижнего Тагила, размещавшая на опорах ЛЭП волоконно-оптическую линию связи в целях оказания услуг населению, посчитала тариф необоснованно высоким и обратилась в УФАС Свердловской области. Действия ООО «Дельта Телеком» поддержала Уральская ассоциация операторов связи.

В январе 2021 года ООО «Дельта Телеком» обратилось в Федеральную антимонопольную службу России для защиты своих интересов и интересов потребителей. Проведённым антимонопольным органом анализом состояния конкурентной среды установлено, что АО «Облкоммунэнерго» занимает доминирующее положение в части оказания услуг по размещению оптического кабеля связи на воздушных линиях электропередачи.