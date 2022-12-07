«Это повлекло бы существенный рост тарифов». Компания-провайдер из Нижнего Тагила выиграла у АО «Облкоммунэнерго» суд по цене за аренду ЛЭП

Арбитражный суд Москвы отказал АО «Облкоммунэнерго» в признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы, которая ещё в прошлом году уличила компанию в нарушении закона «О защите конкуренции». Тогда выяснилось, что АО «Облкоммунэнерго» установило монопольно высокую цену на услуги по размещению оптических кабелей связи на опорах воздушных линий электропередач в Свердловской области.

В АО «Облкоммунэнерго» пытались собирать с провайдеров завышенную плату за техническое обслуживание одной опоры — 413,8 рубля в месяц. При том что, согласно расчёту тарифов по методике ФАС, цены на доступ к инфраструктуре в Свердловской области должны составлять примерно 60–70 рублей. А в случае с АО «Облкоммунэнерго», по расчётам комиссии антимонопольной службы, — не более 50,26 рубля.

Против монополистов выступила компания «Дельта Телеком» из Нижнего Тагила. По её обращению при поддержке Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС) ФАС начала проверку и выявила серьёзные нарушения со стороны энергетиков.

Первую попытку оспорить решение Федеральной антимонопольной службы АО «Облкоммунэнерго» предприняло в октябре 2021 года. Тогда Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление о признании решения ФАС незаконным, 9-й арбитражный апелляционный суд оставил определение в силе. Тогда ФАС и ООО «Дельта Телеком» подали кассационную жалобу, и Арбитражный суд Московского округа вернул дело на новое рассмотрение, которое закончилось победой провайдера.

«Это важная победа не только для компаний, предоставляющих услуги связи, но и для абонентов. Попытки АО “Облкоммунэнерго” взимать с операторов связи повышенную плату сплотили сферу телеком-отрасли перед нависшей угрозой непредвиденных расходов и затрат. Безусловно, если бы идея энергетиков воплотилась в жизнь, это повлекло бы существенный рост тарифов на предоставление доступа в интернет и цифровое телевидение для всех без исключения абонентов. Поэтому сейчас в плюсе все, кроме монополистов, которые ещё попытаются отыграться», — заявила президент УралАОС Ольга Сурикова.