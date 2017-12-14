«Коммерсантъ» узнал об обращении правозащитников в ООН в поддержку Telegram

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся в России вокруг мессенджера Telegram, со ссылкой на адвоката группы Дамира Гайнутдинова пишет «Коммерсантъ». В направленном накануне письме правозащитники просят Кайе рекомендовать российским властям «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».

Напомним, 28 июня Telegram был внесён в реестр организаторов распространения информации, что обязывает сервис хранить данные о коммуникациях пользователей и предоставлять их по запросу спецслужб. В июле ФСБ, не представив решения суда, потребовала от владельца мессенджера, британской Telegram Partnership LLP, выдать ключи для расшифровки переписки по шести телефонным номерам. Telegram отказал, за что был оштрафован на 800 000 рублей.

Вышестоящий суд подтвердил законность требования первой инстанции, что может говорить о вероятности блокировки мессенджера в России, полагают юристы. Эти действия «Агора» намерена обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

По оценке основателя Telegram Павла Дурова, в России у мессенджера около 10 млн пользователей, а в мире — более 100 млн.

Дэвид Кайе также примет участие в рассматриваемом ЕСПЧ деле о принудительной блокировке сайтов российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе «Каспаров.ру» и «Грани.ру». Сейчас в российский реестр запрещённых сайтов внесено более 94 000 ссылок. Юристы «Агоры» отмечают, что блокировка стала основным инструментом интернет-регулирования в России.