«Коммерсантъ» сообщил о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

После прозвучавших из Тбилиси заявлений и высказанной президентом РФ Владимиром Путиным позиции по санкциям в Москве не исключают возможность пересмотра решения о запрете прямого авиасообщения между Россией и Грузией, а также возвращение к идее отмены визового режима для грузинских граждан, со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел пишет «Коммерсантъ».

«Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении», - заявила условиях анонимности собеседник издания в МИД России.

После всего этого, по его словам, можно начинать думать и о возвращении к идее отмены визового режима для граждан Грузии. По имеющимся данным, решение об отмене виз с Грузией было проработано и полностью готово к принятию, вопрос прошёл межведомственное согласование и необходимые документы были направлены к президенту Путину — оставалось лишь подписать соответствующий указ, говорится в публикации. Собеседник газеты полагает, что, если в будущем ситуация нормализуется, «всё можно будет развернуть назад». При этом он похвалил грузинские власти за реакцию на «провокацию "Рустави-2"».

«Известно, кому подконтролен этот телеканал. Это была провокация Саакашвили и близких к нему сил. Она была направлена на подрыв российско-грузинских отношений. Но власти Грузии нашли в себе силы выразить к этому своё отношение и резко осудить», - подчеркнул дипломат.

Напомним, накануне Госдума приняла заявление «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии» с призывом к правительству принять специальные экономические меры к Грузии. Между тем президент Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые были предложены российскими парламентариями.

«Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что стало осложнять наши отношения», - сказал глава государства.

Путин заявил, что все эти скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией.