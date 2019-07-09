Президент Грузии призвала российские власти не поддаваться на провокации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила власти России воздержаться от обострения отношений между странами в ответ на провокации радикальных сил, пишет ТАСС.

«Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию, по её же определению, радикальных сил, и поспособствует достижению их целей. Хочу подчеркнуть, что наша мирная политика — это единственная дорога для сохранения в Грузии и регионе стабильности», — сказала Зурабишвили.

Протестующих в Тбилиси она призвала к диалогу.

Ранее российская Госдума выпустила заявление, в котором в ответ на «антироссийские провокации» предложила правительству ввести санкции против Грузии — под запрет, в частности, может попасть импорт грузинских вин.

Причиной санкций стало нецензурное заявление ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии о президенте Владимире Путине и его родителях. С критикой журналиста высказались как в России, так и в Грузии, где у здания телеканала прошла акция с требованием его уволить. Журналиста отстранили от работы на два месяца, однако увольнять отказались.