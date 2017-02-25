«Коммерсантъ»: Неформальный избирательный штаб Путина начнёт работать в марте

Неформальный избирательный штаб Владимира Путина начнёт работать в марте 2017 года, за год до проведения выборов президента России в 2018 году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. При том, что официальная предвыборная кампания начинается примерно за три месяца до проведения выборов.

Собеседники газеты также рассказали, что на этот раз привлечь к работе штаба могут госкорпорации и госкомпании. На выборах в 2012 году привлекались в основном ресурсы «Единой России», но от этой схемы решили отказаться, поскольку явка на выборах в Госдуму 2016 года составила только 47,8%.

Один из источников издания отметил, что возможность работать с предприятиями госкорпораций позволит добиться явки на выборах в 70%.

Ранее собеседники «Дождя» рассказали, что перед Кремлём стоят три задачи перед выборами президента России 2018 года: сделать выборы более прозрачными, повысить явку и процент проголосовавших за Путина.

Одним из инструментов для достижения этих целей могут стать референдумы в регионах по актуальным для них проблемам. В Центральной избирательной комиссии также планируют создать единую базу избирателей.

Ранее «Ведомости» узнали, что Кремль запустил ежемесячный мониторинг событий в ключевых отраслях экономики, которые могут повлиять на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах.

Агентство новостей «Между строк»