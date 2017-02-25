Кремль запустит предвыборный мониторинг опасных событий в регионах

Администрация президента запустила ежемесячный мониторинг событий в ключевых отраслях экономики, способных повлиять на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в металлургической, автомобильной и нефтегазовой отрасли. Информацию подтвердили двое федеральных чиновников. Мониторинг планируется вести до президентских выборов.

«Администрация президента поручила правительству, а профильные министерства, соответственно, должны будут ежемесячно предоставлять указанную информацию в Кремль начиная с апреля», — сообщил чиновник, изучивший поручения, направленные в Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и другие структуры.

По данным издания, каждое министерство составляет список компаний, которые должны будут готовить ежемесячные доклады о наиболее важных событиях. Организации обязали проанализировать свои риски по ряду критериев. Это «источник его проявления, дата и оценка вероятности возможного наступления "риска", его локализация, группы населения в зоне максимального риска, способы его ликвидации или минимизации последствий», пишет газета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что это поручение дано в русле обычного обмена информацией.

Минэнерго, Минпромторг и Минтранс уже начали выполнять это распоряжение, отмечает издание.

В «Газпроме» сообщили, что подобные запросы приходят каждый год и что компания всегда координирует мероприятия, имеющие общественную значимость, с федеральными и региональными властями.

«В нашем случае это, как правило, запуск в эксплуатацию промышленных и социальных объектов, подписание значимых соглашений с партнёрами, выступления на крупных конференциях и форумах», — говорится в ответе «Газпрома».

При этом близкий к Кремлю собеседник отметил, что в предыдущие годы подобной веерной рассылки не было.

Президентские выборы в России намечены на март 2018 года. О своём участии в них ранее заявил оппозиционный политик Алексей Навальный.

Агентство новостей «Между строк»