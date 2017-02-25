Сегодня: Пн, 27 Февраля, 2017 | USD 57.48 руб. 0.48   EUR 60.45 руб. 0.55   | -7 °C
27 Фев 2017 12:46 | Метки: Новости, Политика

Кремль запустит предвыборный мониторинг опасных событий в регионах

Администрация президента запустила ежемесячный мониторинг событий в ключевых отраслях экономики, способных повлиять на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в металлургической, автомобильной и нефтегазовой отрасли. Информацию подтвердили двое федеральных чиновников. Мониторинг планируется вести до президентских выборов.

«Администрация президента поручила правительству, а профильные министерства, соответственно, должны будут ежемесячно предоставлять указанную информацию в Кремль начиная с апреля», — сообщил чиновник, изучивший поручения, направленные в Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и другие структуры.

По данным издания, каждое министерство составляет список компаний, которые должны будут готовить ежемесячные доклады о наиболее важных событиях. Организации обязали проанализировать свои риски по ряду критериев. Это «источник его проявления, дата и оценка вероятности возможного наступления "риска", его локализация, группы населения в зоне максимального риска, способы его ликвидации или минимизации последствий», пишет газета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что это поручение дано в русле обычного обмена информацией.

Минэнерго, Минпромторг и Минтранс уже начали выполнять это распоряжение, отмечает издание.

В «Газпроме» сообщили, что подобные запросы приходят каждый год и что компания всегда координирует мероприятия, имеющие общественную значимость, с федеральными и региональными властями.

«В нашем случае это, как правило, запуск в эксплуатацию промышленных и социальных объектов, подписание значимых соглашений с партнёрами, выступления на крупных конференциях и форумах», — говорится в ответе «Газпрома».

При этом близкий к Кремлю собеседник отметил, что в предыдущие годы подобной веерной рассылки не было.

Президентские выборы в России намечены на март 2018 года. О своём участии в них ранее заявил оппозиционный политик Алексей Навальный

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Кремль запустит предвыборный мониторинг опасных событий в регионах

Рекомендуемые новости:

64x64
25.Фев.17 14:58 | Комментарии: 0

Нижняя Ерзовка: от первого драмтеатра до элитного микрорайона

64x64
23.Фев.17 11:27 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-17: «Защитники», Big Stand-up и КВН

О том, чем заняться с 23 по 26 февраля
64x64
22.Фев.17 13:14 | Комментарии: 0

Суд Нижнего Тагила вынес приговор работникам УВЗ за кражу пяти полувагонов

Лента новостей

«Единая Россия» разрешила осуждённым кандидатам выдвигаться на выборы в региональные органы власти «Единая Россия» разрешила осуждённым кандидатам выдвигаться на выборы в региональные органы власти
27.02.2017 | Комментарии: 0
Экс-чиновнику свердловского Ростехнадзора вынесли приговор за взятку Экс-чиновнику свердловского Ростехнадзора вынесли приговор за взятку
27.02.2017 | Комментарии: 0
Вице-премьер Голодец заявила о недооценённости рабочей силы в России Вице-премьер Голодец заявила о недооценённости рабочей силы в России
27.02.2017 | Комментарии: 0
Расходы на эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 превысят 2 млрд рублей Расходы на эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 превысят 2 млрд рублей
27.02.2017 | Комментарии: 0
Кремль запустит предвыборный мониторинг опасных событий в регионах Кремль запустит предвыборный мониторинг опасных событий в регионах
27.02.2017 | Комментарии: 0
Следователи проверят экспертов, одобривших сайт «Дети 404» Следователи проверят экспертов, одобривших сайт «Дети 404»
27.02.2017 | Комментарии: 0
Владелец «Билайна» решил сменить название Владелец «Билайна» решил сменить название
27.02.2017 | Комментарии: 0
«Стабильность нищеты обеспечит кто угодно». Алексей Навальный – о достойной зарплате слесаря УВЗ, вечных крымских санкциях, «мафиозных понятиях» Путина и вероятности российского майдана. Интервью АН «Между строк» «Стабильность нищеты обеспечит кто угодно». Алексей Навальный – о достойной зарплате слесаря УВЗ, вечных крымских санкциях, «мафиозных понятиях» Путина и вероятности российского майдана. Интервью АН «Между строк»
27.02.2017 | Комментарии: 0
Минфин займёт деньги у россиян через «народные облигации» Минфин займёт деньги у россиян через «народные облигации»
27.02.2017 | Комментарии: 0
Суд приказал уничтожить диплом депутата Заксобрания Гаффнера Суд приказал уничтожить диплом депутата Заксобрания Гаффнера
27.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Минпромторг намерен развивать в России деревянное домостроение Минпромторг намерен развивать в России деревянное домостроение
27.02.2017 | Комментарии: 0
Защита Евгении Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ Защита Евгении Чудновец подала жалобу в ЕСПЧ
27.02.2017 | Комментарии: 0
Объявлены победители премии «Оскар» Объявлены победители премии «Оскар»
27.02.2017 | Комментарии: 0
Под Нижним Тагилом в ДТП погибла женщина Под Нижним Тагилом в ДТП погибла женщина
27.02.2017 | Комментарии: 0
В России прошли марши в память о Немцове В России прошли марши в память о Немцове
27.02.2017 | Комментарии: 0
Дмитрий Бивол защитил в Нижнем Тагиле чемпионский пояс WBA (ВИДЕО, ФОТО) Дмитрий Бивол защитил в Нижнем Тагиле чемпионский пояс WBA (ВИДЕО, ФОТО)
27.02.2017 | Комментарии: 0
ХК «Спутник» одержал вторую победу в Нижнем Тагиле над «Ермаком» ХК «Спутник» одержал вторую победу в Нижнем Тагиле над «Ермаком»
27.02.2017 | Комментарии: 0
«Роснефть» предложила продать Чечне долю в «Грознефтегазе» «Роснефть» предложила продать Чечне долю в «Грознефтегазе»
27.02.2017 | Комментарии: 0
Ильдар Дадин вышел на свободу Ильдар Дадин вышел на свободу
26.02.2017 | Комментарии: 0
«Спутник» и «Уралочка-НТМК» одержали первые победы в плей-офф «Спутник» и «Уралочка-НТМК» одержали первые победы в плей-офф
26.02.2017 | Комментарии: 0
Один день из жизни Алексея Навального и флага США в Екатеринбурге (ФОТО) Один день из жизни Алексея Навального и флага США в Екатеринбурге (ФОТО)
25.02.2017 | Комментарии: 0
Нижняя Ерзовка: от первого драмтеатра до элитного микрорайона Нижняя Ерзовка: от первого драмтеатра до элитного микрорайона
25.02.2017 | Комментарии: 0
Леонид Волков объяснил, почему Навальный не будет пока открывать штаб в Нижнем Тагиле Леонид Волков объяснил, почему Навальный не будет пока открывать штаб в Нижнем Тагиле
25.02.2017 | Комментарии: 0
«Антимайдан» устроил пикет у штаба Навального в Екатеринбурге «Антимайдан» устроил пикет у штаба Навального в Екатеринбурге
25.02.2017 | Комментарии: 0
Житель Нижнего Тагила зарезал собутыльника из-за разногласий в музыке Житель Нижнего Тагила зарезал собутыльника из-за разногласий в музыке
23.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости