«Коммерсантъ» назвал кандидатов на должность главы предвыборного штаба Путина

В ходе президентской кампании 2018 года предвыборный штаб Владимира Путина возглавит чиновник из администрации президента, со ссылкой на два близких к администрации источника пишет «Коммерсантъ».

По их словам, в настоящий момент на эту должность рассматриваются только два человека — глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель, куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко. Также уточняется, что в штабе Путина могут быть кураторы нескольких направлений, например экономист, специалист по развитию гражданского сектора и другие. Кроме того, в 2018 году, по словам источника газеты, было принято решение отказаться от штаба общественной поддержки.

Напомним, о планах баллотироваться в президенты России на четвёртый срок Владимир Путин объявил 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. До этого, отвечая на вопрос о выдвижении, он неоднократно уходил от ответа. Так, в октябре 2017 года политик заявлял, что «не решил, будет ли он баллотироваться вообще», а 6 декабря во время выступления на форуме «Доброволец России — 2017» поблагодарил присутствующих за поддержку, пообещав принять решение об участии в выборах «в ближайшее время». В случае, если в 2018 году Путин победит, к 2024 году суммарно он проведёт на посту лидера страны 20 лет.