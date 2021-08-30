Как воспользоваться «Пушкинской картой» и попасть в театр бесплатно: видеоинструкция Минкультуры

Министерство культуры РФ опубликовало видеоинструкцию о том, как воспользоваться «Пушкинской картой». С её помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут купить билеты на культурные мероприятия за счёт государства.

Для того чтобы стать участником программы, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги. Культура» и оформить банковскую карту «Мир». До конца 2021 года держателю карты нужно будет потратить три тысячи рублей. В 2022 году сумма будет увеличена до пяти тысяч. Афишу мероприятий, билеты на которые можно будет купить по карте, опубликуют в приложении «Госуслуги. Культура» и на портале «Культура.РФ».

В Нижнем Тагиле к проекту подключатся Театр драмы и Молодёжный, Театр кукол, филармония и музей искусств. Проект будет запущен 1 сентября.