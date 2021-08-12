Студенты и школьники Нижнего Тагила смогут бесплатно посещать выставки, концерты и спектакли по «Пушкинской карте»

Учреждения культуры Нижнего Тагила подключатся к новой программе «Пушкинская карта», которую запускает федеральный Минкульт. Благодаря проекту молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно посещать театры, музеи и концертные площадки.

Для того чтобы стать участником программы, нужно оформить банковскую карту «Мир». Её государство пополнит на 3 тысячи рублей, на эти деньги держатель карты сможет приобрести билеты на культурные мероприятия.

В Нижнем Тагиле к проекту подключатся Драматический и Молодёжный театры, Театр кукол, филармония и музей искусств. Для этого им нужно будет пройти строгий отбор Минкульта, рассказала «Афише МС» директор Нижнетагильского театра кукол Татьяна Ткачёва. К примеру, нужно объяснить значимость культурного события и чем оно может быть интересно молодёжи. Также существует ряд технических требований к сайтам учреждений.

«Мне, как руководителю учреждения культуры и как маме подростка, такая возможность кажется уникальной и замечательной. Люди часто к культуре обращаются по остаточному принципу. У нас есть заядлые театралы, есть те, кто обожает художественные выставки, есть любители кино. Но не у всех есть возможность оплатить участие в ярких культурных мероприятиях, тем более если мы говорим о школьниках, студентах. А благодаря этому проекту молодёжь сможет увидеть качественный продукт бесплатно», — говорит Татьяна Ткачёва.

«Мы очень хотим поучаствовать в проекте "Пушкинская карта". Это так здорово, что государство будет финансировать подросткам походы в театры, музеи. Для некоторых ребят это станет едва ли не первым знакомством с настоящим искусством, с историей», — говорят в Нижнетагильском драматическом театре.

Получить карту можно в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» и в отделениях Почта Банка. Ближе к сентябрю, когда программа должна заработать, управление культуры города обещает предоставить точную информацию.