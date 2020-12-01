Как решить проблему бездомных собак? Мы узнали об опыте четырёх европейских стран и поняли, чего не хватает Нижнему Тагилу

О проблеме отлова безнадзорных животных в Нижнем Тагиле редакция «Между строк» писала недавно. Собак отлавливают, увозят в приют в Артёмовском и там содержат 20 дней. Некоторые четвероногие не могут пережить это время из-за недоедания и сильного холода. Так, 9 октября экоактивисты нашли в приюте мёртвых собак и останки животных. Несмотря на заключённый контракт, животных на улицах города меньше не стало. Тагильчане регулярно натыкаются на стаи бродячих собак. Мы пообщались с руководителями двух приютов на Урале и знакомыми из Нидерландов, Германии, Мальты и Великобритании, чтобы узнать, как решается эта непростая проблема в разных странах.

Мнение руководителей приютов

Взять комментарий у первоуральского приюта нам посоветовала сотрудница Росприроднадзора. Это место имеет хорошую репутацию: там ежедневно кормят и выгуливают собак, ставят им прививки, желающие в любой момент могут забрать к себе питомца. Наш журналист пообщалась с руководителем местного общества защиты животных Юлией Ворониной.

«У нас проблема вообще не решается. Надо одновременно взять и зарегистрировать всех владельцев собак и поставить их на учёт. Если эту собаку найдут на улице или она расплодится, то надо наказывать хозяина самым жестоким образом — например, штрафами размером в десятки тысяч рублей. Только так не будет бездомных животных», — считает председатель Первоуральского общества защиты животных Юлия Воронина.

Женщина добавляет, что уже брошенных на улицу собак надо отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и пытаться найти им хозяев. Если же собаку нельзя пристроить, потому что она не поддаётся социализации, но при этом неагрессивная, её можно выпустить на волю.

Также, по словам Юлии Ворониной, Нижнему Тагилу необходимо расторгнуть контракт с артёмовским питомником, в котором собаки живут в антисанитарных условиях. Она считает, что такому большому городу, как Нижний Тагил, необходимо построить свой муниципальный питомник. Сам первоуральский приют не участвует в тендере на отлов собак в Тагиле из-за дальнего расстояния между городами — 162 километра.

Напомним, в пресс-службе Нижнего Тагила АН «Между строк» ответили, что на строительство приюта вместе с монтажными работами необходимо 130 млн рублей. У города таких денег в данный момент нет.

Также журналист пообщалась с Анной Кандрашиной, директором приюта для бездомных животных, находящегося на Руднике им. III Интернационала. Этот приют работает всего год, пока замечаний к нему не было. Практически всю работу выполняет сама директор: Анна кормит животных, убирает в вольерах, выгуливает четвероногих. В приюте «Дай шанс» сейчас содержится 40 собак и 13 кошек. Анна говорит, что больше животных они принять не могут — клеток мало, а собак слишком много.

Фото приюта из группы во «ВКонтакте» АНО «Дай шанс» Фото приюта из группы во «ВКонтакте» АНО «Дай шанс» Фото приюта из группы во «ВКонтакте» АНО «Дай шанс» Фото приюта из группы во «ВКонтакте» АНО «Дай шанс»

«В России нужно вынудить всех людей стерилизовать своих собак. Заводчиков тоже временно к этому обязать. Только это решит проблему. Ничего не изменится, пока есть люди, которые разводят собак, а потом их отпускают», — сказала она.

Девушка считает, что с бездомными собаками надо решать проблему по принципу ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат). Таким методом активно пользуются Индия, Бангладеш, Болгария и другие страны. Но для этого также нужен муниципальный приют, где с животными будут проводить необходимые процедуры.

«Для достойного приюта заявленные 130 млн рублей действительно нужны. Приют — это ведь не просто вольеры. Собак надо выгуливать, то есть должна быть площадка для занятий, необходимы стационар, карантинное помещение, операционный кабинет. Но в ситуации Нижнего Тагила можно и потесниться — построить сначала небольшой приют, где бы животные достойно содержались. А потом совершенствовать и совершенствовать это место», — рассказывает Анна Кандрашина.

Руководитель приюта рассказала, что они не заявляются на конкурс по отлову собак из-за недостаточного количества вольеров и отсутствия финансирования. АНО «Дай шанс» живёт за счёт благотворительности. По словам женщины, на хорошее содержание одной собаки необходимо 500 рублей в день, но их приют тратит не больше 200 рублей.

Опыт других стран

Нидерланды

Это страна, в которой с 2016 года официально подтверждено отсутствие бездомных собак на улицах. В 70-х годах прошлого века власти отловили всех безнадзорных животных и поместили их в приюты. Там животных стерилизовали, вакцинировали, а потом искали им хозяев. Но обратно на улицу животных не отпускали. Так постепенно бродячих собак не осталось.

«Взять собаку в дом сложно. Если ты хочешь породистую собаку, то тебе придётся стоять в очереди, которая может занять два года и больше. Для голландцев появление собаки — это большое событие, они даже пишут на дверях, что в этом доме живёт Макс и такой-то питомец», — говорит жительница Нидерландов Екатерина Гришина (Instagram @lecharton).

Проблему с бездомными животными голландцы решали на разных уровнях. На законодательном уровне там запрещено выбрасывать собак из дома. Если же голландец всё-таки выбросил животное, ему грозит штраф до 15 тысяч евро (около 1,3 млн рублей) или три года тюрьмы. Вычислить, кому принадлежит питомец, можно по чипу — он есть у каждой собаки. При этом голландцам предоставили все условия для хорошего воспитания животных: практически в каждом дворе есть площадки для выгула собак, также желающие могут пройти курсы по дрессировке (для владельцев бойцовских собак эти курсы обязательны).



площадки для выгула собак в Нидерландах



Если человек по какой-то причине не может оставить у себя собаку, ему необходимо сообщить об этом заводчику, который передаст четвероногого нуждающемуся. Также животное можно отдать в приют: за это придётся заплатить, но животное будет жить в нормальных условиях, ему найдут новый дом (обычно голландские собаки находятся в приютах не больше трёх месяцев).

Екатерина Гришина с корги Паскалем Екатерина Гришина с корги Паскалем

«Важный момент, что нельзя просто так сдать животное в приют. Работники сначала попробуют решить твою проблему — например, проблемы с дрессировкой. Они постараются сделать всё, чтобы ты мог животное оставить. И только если совсем ничего сделать нельзя, они его заберут. Но такое крайне редко происходит, потому что человек стоит в очереди несколько лет, в некоторых городах за собак платят налоги, и после этих “проверок” просто не хочется отдавать собаку», — делится жительница Нидерландов Екатерина Гришина.

Людей с детства приучают любить четвероногих, относиться к ним ответственно и уважительно. Менталитет голландцев сформировался так, что собак считают живыми существами, которые могут чувствовать и страдать.

Мальта



Улицы Мальты



Ещё одна страна, которая пошла по системе чипирования. С 2012 года каждая собака, достигшая 4-месячного возраста, на Мальте имеет свой чип. Чип содержит уникальный 15-значный номер и покрыт силиконовой капсулой, которая не причиняет вреда при введении в тело животного. Микрочип обычно вводят без анестезии под кожу между лопатками. Считать его номер можно с помощью специального устройства. Эта система помогает человеку, который потерял своего питомца, найти его, также она помогает обнаружить недобросовестных хозяев, желающих избавиться от животного.



Мария Лассуед



«Бродячих собак здесь практически нет. Есть приюты и центры, из которых собачек пристраивают в добрые руки. Но ты не можешь просто приехать и забрать понравившуюся собаку. Нужно доказать, что ты живёшь в нормальных условиях: слышала, иногда даже приезжают смотреть, как ты живёшь. Могут попросить выписку из банка о доходах, договор аренды или покупки. Также нужно доказать, что ты не асоциален, и желательно ещё пожертвовать сумму, в среднем это 100 евро», — говорит Мария Лассуед, проживающая на Мальте (Instagram @rivieramaria4).

Приюты находятся в черте города, желающие могут прийти и забрать понравившуюся собаку на прогулку. Но, по словам женщины, сами приюты «не очень хорошие». О том, как выглядят организации на самом деле, можно узнать на YouTube-канале одного из приютов.

Видео из приюта AAA Malta Dog Sanctuary

Собак, пойманных на улице, чипируют и оставляют в приюте до того момента, пока не найдётся новый хозяин.

Германия

«В Германии за 10 лет жизни я лично ни разу не видела бездомного животного: ни собаку, ни кошку», — рассказывает Людмила Нойфельд (Instagram @lucy.gamburg).

Во многом успеху страна обязана строгим, но справедливым законам. Вот несколько штрафов за неправильное отношение к животным:

не зарегистрировал собаку — штраф до 10 000 евро (около 900 тысяч рублей);

не установил в машину спецоборудование для перевозки собак — штраф до 75 евро (около 6750 рублей);

убил животное — индивидуальный штраф или лишение свободы до трёх лет. Также человек лишается возможности завести животное в будущем;

издевался над животными или давал недостаточный уход — штраф до 25 000 евро (около 2 млн 250 тысяч рублей) или лишение свободы до трёх лет. Нет возможности в будущем заводить животное;

выкинул собаку — штраф до 25 000 евро (около 2 млн 250 тысяч рублей);

продавал животных для издевательств или опытов — штраф или тюремный срок;

оставил собаку без присмотра на долгое время — штраф от 20 до 150 евро (от 1800 до 13500 рублей).

В самой Конституции страны есть пункт о защите четвероногих. Также в Германии есть профессия «защитник животных» и отрасль юриспруденции «права животных», в которой работают адвокаты по правам питомцев.



Людмила Нойфельд



«Здесь каждый обязан собаку зарегистрировать, поставить прививки. Также нужно платить налоги на собаку: например, в городе Ведель, который находится возле Гамбурга, стоимость налога на одну собаку — 120 евро (около 10 800 рублей) в год», — делится Людмила.

Немецкая система поощряет жалобы третьих лиц на безответственных хозяев. Так в стране создаётся саморегулируемое общество, которое не позволит пройти мимо и дать кому-либо возможность жестоко обращаться с животным.

Перед тем как завести собаку, будущие хозяева должны пройти «проверку на прочность».

«Если ты хочешь взять собаку из приюта, то этот процесс может затянуться до шести месяцев. Людей проверяют, есть у них место в квартире или доме для собаки. Проверив, дают животное на время: сначала на неделю, потом на месяц, чтобы понять, нравится ли собаке этот человек, правда ли человек хочет собаку или это временно», — утверждает Людмила Нойфельд.

Те, кто завёл собаку, но потом всё-таки передумал, могут отдать питомца в приют, предоставив необходимые документы о чипировании и вакцинации.

В Германии, по данным varlamov.ru , содержание одного среднего приюта в год обходится в 1 млн евро (90 млн рублей). Бóльшую часть расходов покрывают пожертвования, небольшую оплачивает государство, а остальное зарабатывает сам приют за счёт продажи животных, открытия отелей для них и работы ветеринаров.

Великобритания

В Англии бездомных животных помещают в приюты, но в 2015–2016 годах собак на улицах королевства было гораздо больше, чем мест в приютах, поэтому порядка 3500 особей пришлось усыпить. Сейчас же, по словам местных, бездомных собак на улицах нет. Если англичанин всё-таки встретил бродячую собаку, ему необходимо сообщить об этом в районные органы — они передадут её в приют. Там собак выгуливают два раза в день, у каждого питомца есть своё место с настилом. Желающие могут прийти в приют и взять собаку, но перед этим надо тщательно подготовится.

«Чтобы получить собаку, лучше зайти на сайты типа “Авито” и поискать объявление о продаже. Даром очень редко отдают, это скорее исключение. А чтобы взять собаку из приюта, надо предоставить кучу документов, доказать, что ты сможешь её содержать, что места в доме хватает для четвероногого друга», — говорит Ольга Лэйт, жительница Англии (Instagram @stargazer.uk).

Также британец должен заплатить за собаку немаленькую сумму. Например, за кокер-спаниеля ему придётся отдать порядка 250 тысяч рублей.

Домашним питомцам ставят чипы, в которых записан адрес и телефон хозяина. Если хозяин не успевает выгуливать собаку, он платит специальному человеку, который погуляет с четвероногим за него. Уезжая на долгое время, англичанин оставляет питомца либо в специальном отеле для собак, либо людям, которые хотят завести пушистого друга, но не решаются.

«Вообще отношение к животным англичан сильно отличается от отношения россиян. В России собак сажают на цепи или держат в маленьких загонах, могут с ними вообще не гулять. Для англичан это абсолютно ненормально. Тут собака считается другом, членом семьи, а не охраной. Собака в Англии ест чуть ли не за одним столом с хозяином, живёт в доме, а не на улице», — рассказывает Татьяна Альянак, жительница Англии (Instagram @tatiana_alyanak).



Татьяна Альянак с собакой​​​​​



Если в Англии соседи заметили, что собака воет или плохо выглядит, они могут пожаловаться в Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. За жестокое обращение с собаками человеку грозит до шести месяцев тюрьмы и 20 тысяч фунтов штрафа (2 млн рублей).

«Это всё можно сравнить с дорожным движением: чем больше штрафов, камер видеонаблюдения, проверок, тем меньше нарушений и аварий, потому что людям деваться некуда. С животными должно быть так же, законы должны быть жёстче, штрафы — выше», — считает Татьяна Альянак, жительница Англии.

Во всех этих странах собак чипируют, а за халатное обращение с животными людям выписывают огромные штрафы, что заставляет владельцев собак ответственно относиться к питомцам. При этом пойманную на улице собаку больше не выпускают в городскую среду.