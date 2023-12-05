Как правильно продавать в Telegram? Секреты успеха владелицы швейного бизнеса

Сейчас в Telegram эпоха 1990-х, и если ты не стал успешным и знаменитым на других площадках, то надо успеть занять место в новой нише. В этом убеждена собственница швейного производства и создательница «Школы швейного бизнеса» в Екатеринбурге Евгения Даныева. Предпринимательница активно продаёт свои услуги в Telegram при помощи искусственного интеллекта (ИИ). На основании личного опыта она провела мастер-класс об инструментах продвижения и возможностях ИИ, которые ей в этом помогают. Мероприятие организовал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в креативном кластере «ДОМНА» в Екатеринбурге.

В рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк» Евгения поделилась секретами успеха своего Telegram-канала. Сейчас у предпринимательницы есть три канала продвижения в этом мессенджере, она занимается созданием брендов одежды с нуля и выпускает их в продажу. Собственного бренда у Евгении нет, но она помогает другим развивать швейное производство. Для продвижения в Telegram она делает концепции, сторителлинги и изображения при помощи ИИ.

Что нужно для того, чтобы продавать услуги в Telegram?

Экспертность, чётко опредёленная тематика канала.

Понимание, кто моя целевая аудитория и как организовать трафик в канал.

Искусственный интеллект.

С чего начать?

Первый шаг — создание группы, в которую можно «инвайтить» людей. Что это такое? При помощи специальных сервисов мы находим чат с аудиторией, где могут быть наши потенциальные клиенты, и после автоматически добавляем этих людей в свой чат. Это искусственный прирост, но в такой группе мы можем заинтересовать нашу целевую аудиторию и предложить ей перейти в наш официальный канал.

Второй шаг — создание официального канала со всей информацией о вас и вашем продукте, где пользователь легко может его приобрести, пройдя по закреплённым сообщениям.

Третий шаг — заводим отдельный канал с отзывами, кейсами и наработками, чтобы это не отвлекало наших покупателей в основном канале, но при желании они могли легко найти нужную информацию.

Почему стоит продвигаться именно в Telegram?

Вовлечённость аудитории.

Небольшая конкуренция.

Быстрое обновление.

Приватность и безопасность.

Быстрый рост платформы.

Лёгкая организация трафика в канал.

Полезные инструменты для продвижения, автоматизация процессов.

Оперативный процесс покупки.

Что посоветуете новичкам?

Важно помнить, что Telegram — это не только мессенджер, но и торговая площадка. Большинство компаний просто создают информационные каналы, но можно воспользоваться чат-ботами, которые открывают возможности настоящего онлайн-магазина. Создание такого бота в среднем занимает около 20 минут, а в некоторых сервисах — 7–10 минут. Но для того, чтобы ваш магазин работал хорошо, вы, создавая его, сами должны пройти весь путь покупателя и убедиться, что всё настроено оптимально.

ИИ для продвижения

С помощью него можно прописать позиционирование своего бизнеса и стратегию продвижения. Да, пользоваться искусственным интеллектом сначала будет непривычно, зачастую в готовых текстах нужно что-то поправить. Однако, проанализировав свою аудиторию, понимая интересы подписчиков, можно поставить задачу ИИ и он поможет в упаковке всех ваших активов, предложит интересные идеи. В любом случае это делает процесс работы быстрее. Также при помощи нейросетей можно быстро и легко создавать фото- и видеоконтент, что позволит красиво комбинировать его с реальными снимками и экономить время.