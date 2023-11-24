Как продавать в Telegram и правильно использовать возможности ИИ для своего бренда. Собственник швейного бизнеса Евгения Даныева проведёт мастер-класс на площадке СОФПП

Сегодня многие предприниматели, которые только выходят со своим продуктом на рынок, не всегда чётко представляют, как выбрать эффективный формат продвижения. Специально для помощи таким предпринимателям и самозанятым на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в креативном кластере «ДОМНА» в Екатеринбурге собственник швейного производства и создатель «Школы швейного бизнеса» Евгения Даныева 28 ноября проведёт мастер-класс «Упаковка бизнес-проекта в Telegram».

На практикуме Евгения расскажет, как продавать товары и услуги в Telegram без лишних вложений и правильно использовать возможности ИИ для своего бренда. А также научит формировать доверительные отношения с клиентом. В рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с Евгенией Даныевой и узнали, как она добилась успеха в швейном бизнесе и как Telegram-канал помог в продвижении бренда.

— Евгения, расскажите, как началась ваша история в бизнесе?

— В бизнесе я уже более 15 лет. До швейного производства я активно развивала мебельный бренд по изготовлению бескаркасной мебели. Владела IT-компанией, которая разработала программное обеспечение для Минфина. Также параллельно у меня был цветочный интернет-магазин «Луи де флёр».

— Почему вы выбрали именно швейное производство?

— В 2022 году я оказалась без какой либо поддержки и без дохода, одна, с маленьким ребёнком на руках. И тогда я решила рискнуть и попытать счастья в швейном бизнесе, открыть своё производство, потому что заметила актуальную топовую нишу, которую можно было быстро продвинуть из-за ухода иностранных брендов с российского рынка.

— Для вас это не первый опыт проведения мастер-классов?

— Да, я работаю коучем уже 10 лет. У меня есть большой опыт в образовательном консалтинге для стартап-проектов.

— Какую роль сыграло продвижение в Telegram для вашего бизнеса?

— Я начала активно продвигать свой стартап в марте 2022 года, первым делом стала вести рекламный аккаунт в соцсети Instagram*. Но потом пришла к выводу, что раскрутка там стоит очень дорого и не приносит должного эффекта. А параллельное продвижение продукта через Telegram, где очень много бесплатных «фишек», быстро принесло свои плоды. Я стала использовать кросс-постинги и коллаборации с другими каналами и получила большой приток заказов, что позволило вывести производство на новый уровень. Сегодня мы создаём коллекции одежды для маркетплейсов и екатеринбургских брендов.

— Чему обучают в «Школе швейного бизнеса»?

— В школе есть несколько программ. Основным продуктом является «Создание бренда одежды с нуля». Здесь мы консультируем и выступаем в роли наставников для бизнеса. Также в школе есть обучающие программы по открытию и развитию швейных производств.

— На какую целевую аудиторию рассчитан ваш мастер-класс «Упаковка бизнес-проекта в Telegram»?

— Участие в мастер-классе будет полезно предпринимателям и самозанятым гражданам, которые планируют начать или уже ведут деятельность в сфере моды или швейного производства.

Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном интенсиве СОФПП: https://sofp.ru/meropriyatiya/master-klass-upakovka-biznes-proekta-v-sfere-shvejnogo-biznesa-s-ispolzovaniem-iskusstvennogo-intellekta/.

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