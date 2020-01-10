К маю цена здания обанкротившегося «Тагилбанка» упадёт более чем в 2 раза

К середине мая 2020 года стоимость покупки здания лишённого лицензии и обанкроченного «Тагилбанка» упадёт с начальных 304,8 млн рублей до 127 млн рублей. Цена на десять этажей офисов общей площадью 8,6 тысячи «квадратов», а также земельный участок площадью 6,7 тысячи кв. метров опустилась уже до 274,3 млн рублей. С 28 января она начнёт падать еженедельно ещё на 6–14 млн рублей. График периодов понижения стоимости опубликован на сайте объявлений Avito. Там же говорится, что потенциальному покупателю доступна 30-дневная отсрочка оплаты имущества.

Распродажа имущества «Тагилбанка» началась ещё осенью 2019 года. Собственность банка разделили на 53 лота, самым крупным из них оказался главный офис кредитной организации на улице Ломоносова, 2а. В карточке торгов отмечалось, что начальная цена здания — 304,8 млн рублей.

«Полы бетонные, керамическая плитка, линолеум. Окна — стеклопакеты. Двери металлические, пластиковые, филенчатые. Внутренняя отделка в хорошем состоянии. Проведены все коммуникации, пассажирский лифт. Есть система видеонаблюдения. Объект расположен в центре города с прекрасным видом на реку Тагил, на первой линии улицы Островского, в Ленинском районе Нижнего Тагила. Вблизи находятся жилые дома, объекты социального и культурного быта. Высокие транспортные потоки обеспечивают хорошую транспортную доступность для малогабаритного и большегрузного транспорта», — говорится на Avito.

На продажу выставили также другие объекты недвижимости, автомобили, банкоматы, сортировщики банкнот, офисную мебель и товарный знак кредитного учреждения.

Напомним, «Тагилбанк» был основан 25 ноября 1991 года. Здание, которое сейчас продаётся, построено в 1999 году. В июле 2018 года Центробанк отозвал у банка лицензию, после чего через арбитражный суд добился банкротства организации.