В Нижнем Тагиле выставили на торги головной офис «Тагилбанка»

В Нижнем Тагиле началась распродажа имущества лишённого лицензии и обанкроченного «Тагилбанка», сообщается на сайте реестра сведений о банкротстве.

Собственность банка разделена на 53 лота, самый крупный из них — главный офис кредитной организации на улице Ломоносова, 2а. В карточке торгов говорится, что начальная цена здания — 304,8 млн рублей, во столько оценивается десять этажей офисов общей площадью 8,6 тысячи «квадратов», а также земельный участок площадью 6,7 тысячи кв. метров. Кроме того, на продажу выставлены другие объекты недвижимости, автомобили, банкоматы, сортировщики банкнот и офисная мебель, а также товарный знак кредитного учреждения — его оценивают в 48,5 тысячи рублей.

Торги начнутся 14 октября, заявки на участие в аукционах принимаются до 9 октября.

Напомним, «Тагилбанк» был основан 25 ноября 1991 года. В июле 2018 года Центробанк отозвал у банка лицензию, после чего через арбитражный суд добился банкротства организации.