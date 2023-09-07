Известный тагильский предприниматель Лев Мордвов выставил на продажу свой комплекс HoReCa на Ленина, 1

В Нижнем Тагиле на продажу выставлен ресторанно-гостиничный комплекс на улице Ленина, 1, где располагается кафе Olivia. Ранее на этом месте располагались рестораны «Демидовская штольня» и «Демидов дворик». Сейчас в самом здании большую площадь занимают залы музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и Городской исторический архив, сообщает ИА «Все новости».

В объявлении указано, что за 25 млн рублей покупатель дополнительно получит уже готовый гостиничный комплекс с летней террасой площадью более 621 кв. м и рабочий пивоваренный цех для варки традиционных и оригинальных сортов пива.

Уточняется, что причиной продажи ресторана стала «смена интересов собственника».

Отметим, что владельцем актива являлся известный тагильский бизнесмен Лев Мордвов. В начале 2023 года Арбитражный суд Свердловской области признал предпринимателя банкротом. Позже Семнадцатый арбитражный апелляционный суд продлил сроки исполнения плана реструктуризации долгов бизнесмена на 5 месяцев. С 15 августа 2023 года Лев Мордвов официально прекратил свою деятельность как индивидуальный предприниматель.