Авторитетный бизнесмен и владелец легендарной пиццерии на улице Первомайской в Нижнем Тагиле Лев Мордвов требует признать себя банкротом из-за пандемии

Владелец легендарной пиццерии на перекрёстке улиц Горошникова и Первомайской Лев Мордвов направил в Арбитражный суд иск с требованием признать его банкротом. У предпринимателя накопилось порядка 17 млн рублей долгов перед кредиторами.

Напомним, точка общепита работала рядом с цирком и парком Бондина более 25 лет. Летом 2020 года пиццерия переехала на проспект Ленина напротив КДК «Современник». Филиал заведения также работает в здании музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (Горсовет). В новое помещение владелец общепита съехал после того, как пристройку к зданию на Первомайской, 19 купила компания «Продальянс». Новый владелец поднял арендную плату с 55 тысяч рублей до 750. Как следует из материала судебного дела, именно этой компании Лев Мордвов задолжал порядка 16 млн рублей. Ещё порядка 300 тысяч рублей предприниматель должен МУП «Нижнетагильские тепловые сети» и администрации города, почти 800 тысяч рублей составила задолженность по налогам и сборам. 12 марта ФНС заблокировала счета предпринимателя.

В судебном деле также говорится, что до апреля 2020 года у бизнесмена действовало две пиццерии, два кафе и пять буфетов в торговых и спортивных центрах Нижнего Тагила. В связи с пандемией коронавируса деятельность буфетов пришлось прекратить, кафе были закрыты в конце марта прошлого года до августа с сохранением большей части трудового коллектива. Товарооборот снизился более чем в четыре раза.

«Таким образом, в заседании суда установлено и материалами дела подтверждено, что должник имеет признаки банкротства, предусмотренные пункту 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве, требование заявителя соответствует условиям, установленным статьи 213.5 Закона о банкротстве, в связи с чем, заявление о признании Мордвова Л. Е. несостоятельным (банкротом) признано судом обоснованным», — говорится в документе.

Сейчас суд будет вводить процедуру реструктуризации долгов. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве состоится в июле 2021 года.

Здание, в котором находилась легендарная пиццерия и кафе «Хуторок» выставили на продажу в сентябре прошлого года. Объявление о продаже объектов коммерческой недвижимости размещено на платформе Avito. Купить помещения пиццерии и кафе площадью 1450 кв. метров, которые расположены в самом центре города, можно за 80 млн рублей. Также предлагается взять помещения в аренду с ежемесячной платой в 1 млн рублей.

До ликвидации компании АНО ПХК «Металлург» Лев Мордвов занимал там должность президента, также являлся директором в компании бухгалтерского учёта. Бизнесмен был учредителем и председателем некоммерческого партнёрства «Дом предпринимателя» в Нижнем Тагиле, но организация также была ликвидирована. Сейчас Мордвов также является одним из учредителей «Союз «НТФФ» и ООО «Уралевроком».