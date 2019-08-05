Легендарную пиццерию Нижнего Тагила хотят закрыть из-за долга в 3,6 млн рублей

В Нижнем Тагиле пытаются закрыть из-за долгов легендарную пиццерию рядом с цирком и парком Бондина, которая работает уже более 25 лет. Почти каждый житель города хотя бы раз в жизни ел пиццу в заведении на перекрёстке улиц Первомайской и Горошникова. Не обходят стороной пиццерию и туристы, так как она находится на «Малахитовой линии» — главном пешеходном маршруте Тагила, объединяющем в себе все ключевые культурные и архитектурные объекты города.

Покусилась на знаменитую пиццерию компания ООО «Продальянс», одним из учредителей которой, по данным системы СБИС, является директор ХК «Спутник» Антон Алексеев. Фирма через суд пытается заставить владельца заведения Льва Мордвова освободить помещения из-за арендной задолженности в 3,6 млн рублей (вместе с пенями). В конце июля «Продальянсу» удалось выиграть дело против Мордвова в Арбитражном суде Свердловской области. В постановлении говорится, что тагильский предприниматель должен не только выплатить компании долг, но также освободить здание на Первомайской, 19 — по сути, закрыть пиццерию и кафе «Хуторок». Мордвов считает решение суда необъективным и необоснованным.

«Мы просто в шоке. Уже подали апелляцию, будем биться, — сказал АН “Между строк” Лев Мордвов. — Есть у нас ещё следующие инстанции, и адвокаты надеются на то, что мы всё-таки выиграем. Суть всего этого, я так понимаю, одна — просто вытеснить меня оттуда, но они одно не учли. Если я оттуда буду уходить, я заберу всё внутреннее оборудование. Там всё моё: американская печка, камеры, даже тот газ, который туда подходит, оформлен на меня. Технология у нас своя. Завтра я снова встречаюсь с той стороной, мы будем обсуждать условия нашей дальнейшей работы. Долг придётся выплатить в любом случае, а за право аренды мы ещё можем побороться».

Проблемы у Мордвова начались в октябре 2018 года, после того как пристройку к зданию на Первомайской, 19 купила компания «Продальянс». Прежнему владельцу помещений Мордвов платил за аренду почти 54,6 тысячи рублей в месяц. Сумма, мягко говоря, щадящая, но нынешний арендодатель потребовал от предпринимателя выплаты в 750 тысяч рублей.

«750 тысяч рублей в месяц нам платить невозможно, нет таких оборотов. Сейчас арендодатели выставили в интернете картинку здания и просят уже миллион за аренду. Миллион! Да здесь за такие деньги никто и никогда ничего делать не будет», — отмечает Мордвов.

Несмотря на невыгодные условия сделки, Мордвов договор аренды в прошлом году всё же подписал, но деньги «Продальянсу» не платил. С 1 ноября 2018 года по 10 июля 2019 года у предпринимателя накопилась серьёзная задолженность, и арендодатель пошёл в суд, потребовав от Мордвова выплатить 3,6 млн рублей (из них 2,5 млн рублей — задолженность за аренду, 1,1 млн рублей — пени) и покинуть здание. Суд встал на сторону арендодателя.

Уже в этом году Лев Мордвов пытался через суд добиться признания договора купли-продажи здания на Первомайской, 19 между «Продальянсом» и ИП Сергея Матаева недействительным, но безрезультатно. Договор аренды также был признан судом действительным. По мнению Мордвова, соглашение с «Продальянсом» оказалось кабальным: это сделка на крайне невыгодных условиях, которую он был вынужден совершить вследствие стечения тяжёлых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась. Суд с предпринимателем не согласился, так как тот не смог предоставить доказательств того, что договор был заключён под влиянием обмана, насилия или угрозы. Также судья обратил внимание на то, что до 2019 года Мордвов снимал помещения площадью 1091,5 кв. м, а после — 1437,4 кв. м.

«Суд учитывает также то обстоятельство, что истцом (“Продальянсом”) в подтверждение рыночной стоимости арендной платы представлен отчёт об оценке ООО “Технологии Консалтинга”. Из его содержания следует, что рыночная стоимость права пользования нежилым встроенным помещением общей площадью 1437,4 кв. м по ул. Первомайской составляет более 920, а не 750 тысяч рублей в месяц», — говорится также в постановлении Арбитражного суда Свердловской области.

Как арендодатель планирует использовать помещения полюбившейся тагильчанам пиццерии, пока неизвестно. Один из учредителей «Продальянса» Антон Алексеев сообщил АН «Между строк», что пока не готов говорить на данную тему.