В Нижнем Тагиле за 80 млн рублей продают здание легендарной пиццерии на улице Первомайской. В мэрии называют постройку незаконной

В Нижнем Тагиле продают здание легендарной пиццерии на перекрёстке улиц Горошникова и Первомайской. Точка общепита работала рядом с цирком и парком Бондина более 25 лет. Несколько лет назад возле пиццерии было открыто ещё и кафе «Хуторок», его сейчас тоже продают. Объявление о продаже объектов коммерческой недвижимости размещено на платформе Avito. Купить помещения пиццерии и кафе площадью 1450 кв. метров, которые расположены в самом центре города, можно за 80 млн рублей.

«Продаётся коммерческая недвижимость в самом популярном месте Нижнего Тагила, — говорится в объявлении. — Разноуровневое помещение разбито на две точки общепита: ресторан украинской кухни “Хуторок” и пиццерию. Это самый стабильный арендатор с доходностью 1,1% в месяц от суммы продажи. Очень активный трафик, наработанное годами место».

В объявлении отмечается, что продавец готов рассмотреть предложения по смене арендатора, но только в том случае, если обе точки будут сданы разом по ставке 1 млн рублей в месяц.

Легендарная пиццерия на ул. Первомайской находилась на этом месте более 25 лет. В конце лета заведение переехало на пр. Ленина напротив КДК «Современник». Филиал заведения также работает в здании музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (Горсовет).

Проблемы с арендой помещений начались у владельца пиццерии Льва Мордвова в октябре 2018 года, после того как пристройку к зданию на Первомайской, 19 купила компания «Продальянс». Одним из её учредителей, по данным системы СБИС, является директор ХК «Спутник» Антон Алексеев. Прежнему владельцу помещений Мордвов платил за аренду почти 54,6 тысячи рублей в месяц. Сумма, мягко говоря, щадящая, но новый арендодатель потребовал от предпринимателя ежемесячной выплаты в 750 тысяч рублей. В прошлом году компания ООО «Продальянс» уже пыталась заставить через суд бизнесмена освободить пристройку из-за арендной задолженности в 3,6 млн рублей (вместе с пенями). Мордвов тогда заявил, что если ему придётся покинуть здание, то он заберёт с собой всё внутреннее оборудование — американскую печку, камеры. Он попробовал через суд добиться признания договора купли-продажи здания на Первомайской, 19 между «Продальянсом» и прежним владельцем ИП Сергеем Матаевым недействительным, но безрезультатно.

Окончательная судьба помещений возле парка Бондина пока неизвестна. Между тем в тагильской мэрии считают пристройки у дома № 19 по улице Первомайской незаконными.

«Встроенно-пристроенное здание пиццерии “Первомайская” и кафе “Хуторок” располагается на земельном участке площадью 2532 кв. метра, вид разрешённого использования — кафе. Также на участке располагается 12-этажный многоквартирный жилой дом площадью 4345,3 кв. метра. Граница указанного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства, площадь участка декларированная и подлежит уточнению при межевании. Застройщику разрешения на реконструкцию кафе со строительством пристроев и на ввод объекта в эксплуатацию администрацией Нижнего Тагила не выдавались. Со стороны застройщика имеются признаки административного правонарушения — самовольное занятие земельного участка или его части. В адрес застройщика направлено письменное предостережение о недопустимости нарушения норм земельного законодательства со сроком устранения нарушения — 21 сентября 2020 года», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе горадминистрации.

Застройщик может устранить выявленные нарушения до понедельника, 21 сентября, несколькими способами: получить разрешительные документы (времени на это уже нет) или демонтировать постройки.

«Администрация внесла предостережение об освобождении земельного участка. Если они его не освобождают, тогда вопрос будет решаться в судебном порядке. Либо во внесудебном порядке вынесут постановление о сносе самовольной постройки. Несколько вариантов может быть. Но этот вопрос относится к компетенции администрации. Они должны принимать меры к освобождению участка либо к узакониванию конструкций. Если они совсем ничего делать не будут, тогда это уже будет вопросом надзорных органов», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила.

По информации агентства, тагильская мэрия вспомнила о незаконных пристройках только после получения чиновниками жалобы от некоего жителя Екатеринбурга о самовольном пользовании земельным участком на улице Первомайской. Источники агентства в администрации отмечают, что неизвестный прислал письмо исходя из собственных коммерческих интересов. Здание пиццерии находится на «Малахитовой линии» — главном пешеходном маршруте Тагила, объединяющем в себе все ключевые культурные и архитектурные объекты города.