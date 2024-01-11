Известная актриса Яна Поплавская заявила о блокировке сообщений об избитой девочке в соцсетях со стороны главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. В тагильской мэрии эти обвинения опровергают

Актриса театра и кино Яна Поплавская пожаловалась, что её личные сообщения по теме избиения 11-летней школьницы блокируются главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. С аналогичной проблемой, по словам Поплавской, столкнулись и подписчики её Telegram-канала, которые вместе с ней написали обращения к главе города.

«Меня тоже заблокировали на странице мэра Нижнего Тагила Пинаева в VK. Вот такая открытость обществу. Интересно, а губернатора Куйвашева тоже заблокируют, если он напишет?» — возмущена актриса.

За день до этой публикации Яна Поплавская уже высказывала своё негодование по поводу бездействия тагильских властей. В частности, общественница сетовала на молчание со стороны главы города Владислава Пинаева и систематическую блокировку запросов тагильчан и других жителей России в соцсетях. Кроме того, актриса обвинила главу МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова в разгуле преступности со стороны мигрантов.

Фото: Telegram-канал Яны Поплавской

В городской администрации ситуацию прокомментировали изданию «Подъём». Специалисты пресс-службы мэрии пояснили журналистам, что ни о какой блокировке речи не идёт, однако возможность писать комментарии под постами на странице мэра временно отключена во избежание нарушений закона.

«Уважаемый наш общественный деятель Яна Поплавская нигде не заблокирована у главы города. Никакой блокировки нет. Помощники Владислава Юрьевича Пинаева были вынуждены закрыть на некоторое время комментарии, потому что в комментариях уже усматривалось нарушение закона, разжигание межнациональной розни. Пользователи оскорбляли друг друга, употребляли ненормативную лексику. Канал связи с главой города остаётся, любой может написать в личные сообщения и получить ответ от главы, он сам просматривает личную почту. Личные сообщения открыты, этот канал связи остаётся. Владислав Юрьевич ведёт страницу уже несколько лет, это впервые такой случай, когда у него закрыты комментарии под постами для соблюдения законодательства РФ. Это временная мера. Идёт намеренное разжигание межнациональной розни, оскорбления в адрес участников конфликта как одной стороны, так и другой, и всё это в публичном поле. Каждый, кто хочет высказать своё мнение или обратиться к главе города, может это сделать через личные сообщения», — приводит слова представителей администрации Нижнего Тагила «Подъём».

В мэрии подчеркнули, что ситуацию с избитой девочкой Владислав Пинаев держит на контроле, а 9 января мэр лично посетил школу № 56. Отметим, о посещении главой Нижнего Тагила школы, ученики которой устроили резонансное избиение девочки, накануне стало известно АН «Между строк». В то же время до сих пор никаких официальных заявлений по факту случившегося градоначальник не сделал, а своё посещение школы № 56 афишировать не стал.

Представители мэрии сообщили, что ситуация находится под контролем администрации города с самого начала конфликта, а вся поддержка, в которой нуждаются семьи пострадавших детей, будет оказана.

Напомним, двое учеников школы из азербайджанской семьи избили двоих одноклассников — мальчика и девочку. Последней был причинён тяжкий вред здоровью.

В СК по факту случившегося возбудили несколько уголовных дел: по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), а также в отношении матери обидчиков, 37-летней Ферганы Аббасовой, по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).

Свои проверки были организованы в прокуратуре, полиции, Министерстве образования Свердловской области и городском управлении образования.