Издание «ОВД-Инфо» начало сбор подписей против ужесточения закона о митингах

Издание «ОВД-Инфо» объявило сбор подписей против ужесточения закона о митингах, сообщается на сайте СМИ. Подписать письмо можно по этой ссылке.

«"ОВД-Инфо" призывает общественные организации, политиков, экспертов, лидеров мнений и всех россиян, которые хотят сохранить в нашей стране свободу собраний, подписать открытое письмо с требованием не допустить изменения закона о митингах», — говорится в сообщении.

В «ОВД-Инфо» считают, что внесённые законопроекты единоросса Дмитрия Вяткина «направлены на непропорциональное ограничение свободы мирных собраний и выражения мнения».

«Многие их положения вступают в конфликт с действующими федеральными законами, позициями Конституционного суда РФ, а также сложившейся правоприменительной практикой, закреплённой в том числе в постановлениях Верховного Суда РФ. Они не только не приближают российскую правовую систему к решению проблем со свободой собраний, выявленных ЕСПЧ, но, напротив, усугубляют ситуацию, что неминуемо повлечёт за собой большое количество новых жалоб на ограничение свободы мирных собраний, а также решений ЕСПЧ, признающих нарушения Российской Федерацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — считают в издании.

Накануне, 9 декабря, депутаты Госдумы одобрили пакет законопроектов об ужесточении правил проведения митингов — в документе предлагается запретить освещающим митинг журналистам принимать «непосредственное участие в его проведении», обязать организаторов митинга указывать в уведомлении о его проведении сведения об организации «санитарного обслуживания публичного мероприятия», запретить проведение митингов вблизи зданий, занимаемых экстренными оперативными службами. Кроме того, законопроект предусматривает, что перечисление денег на организацию митинга должно производиться только в безналичном порядке на банковский счёт, который должен быть указан в уведомлении о проведении митинга и открыт только в российском банке. Все, кто будет переводить деньги на организацию митинга, должны указывать свои персональные данные: ФИО, место жительства, данные паспорта, информацию о гражданстве.