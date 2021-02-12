Избитый в ОП № 21 Нижнего Тагила Максим Червоткин отсудил у МВД 150 тысяч рублей

Тагильчанин Максим Червоткин, которого пытали в отделе полиции № 21, получит компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Напомним, в начале октября 2020 года Ленинский райсуд Екатеринбурга обязал МВД выплатить Червоткину 30 тысяч рублей в качестве компенсации, хотя сам потерпевший требовал 2,5 млн рублей. Адвокат тагильчанина Алексей Бушмаков подал апелляцию и добился увеличения компенсации в 5 раз.