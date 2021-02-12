Избитый в ОП № 21 Нижнего Тагила Максим Червоткин отсудил у МВД 150 тысяч рублей

12.02.2021 15:59
Тагильчанин Максим Червоткин, которого пытали в отделе полиции № 21, получит компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Напомним, в начале октября 2020 года Ленинский райсуд Екатеринбурга обязал МВД выплатить Червоткину 30 тысяч рублей в качестве компенсации, хотя сам потерпевший требовал 2,5 млн рублей. Адвокат тагильчанина Алексей Бушмаков подал апелляцию и добился увеличения компенсации в 5 раз.
- 3 октября 2018 года один из оперативников ОП № 21 Нижнего Тагила по поручению следователя по телефону вызвал Червоткина для дачи пояснений в целях проверки на причастность к совершению преступления. Суд и следствие установили, что сотрудники полиции предложили мужчине оформить явку с повинной, а в случае отказа угрожали физической расправой. Червоткин отказался, тогда оперативники начали избивать его, чтобы «принудить к даче признательных показаний в совершении какого-либо преступления с целью уменьшения числа нераскрытых преступлений». Мужчине нанесли не менее 20 ударов, надевали на голову пакет, чтобы перекрыть доступ кислорода, и заставляли отжиматься. Пытки продолжались всю ночь.
- В сентябре 2019 года трое бывших сотрудников отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Мужчины получили сроки от 4,5 до 5 лет колонии. В конце октября 2019 года все трое бывших правоохранителей обжаловали обвинительный приговор Ленинского райсуда Нижнего Тагила, но коллегия Свердловского облсуда оставила его без изменения.