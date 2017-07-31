Избирком зарегистрировал на выборы главы Нижнего Тагила всех выдвиженцев, кроме Сергея Носова

4 августа завершится регистрация кандидатов в депутаты Нижнетагильской гордумы седьмого созыва и на пост главы города. По последним данным избиркома, удостоверения кандидатов на пост мэра уже получили четверо выдвинувшихся ранее тагильчан: директор НТИ УрФУ Владислав Потанин (КПРФ), коммерческий директор ООО «Актив» Ильдар Раинбаков (ЛДПР), руководитель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин («Патриоты России») и предприниматель Евгений Рохлин («Партия роста»). Ожидается, что в ближайшее время сотрудники комиссии зарегистрируют главу города Сергея Носова, который был выдвинут на выборы партией «Единая Россия» в конце июня.

Также избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов в депутаты НТГД от парламентских партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ, которые освобождены от процедуры сбора подписей в свою поддержку. Самое большое количество претендентов на мандат – 44 человека – указано в списке ЕР, самое маленькое – 37 – от «Справедливой России». При заверении кандидатов последней с выборов были сняты восемь представителей партии, которые не предоставили необходимые документы в избирком. Ни один из них не возглавлял какую-либо территориальную группу в списке. Из перечня кандидатов от ЕР был исключён главный энергетик УВЗ, экс-глава администрации Дзержинского района Руслан Юсупов.

«Партия роста» и «Патриоты России» для утверждения списков кандидатов должны были собрать и предоставить в избирком минимум 1390 подписей избирателей. Сообщается, что подписи уже сданы, сейчас эксперты проверяют их на подлинность.

Среди одномандатников удостоверения кандидатов в депутаты на данный момент получили более 40 человек, в том числе действующие парламентарии Игорь Базилевич, Константин Шведов, Алексей Пырин, Никита Беркутов и Владимир Антонов (все от ЕР), Алексей Кубасов (КПРФ), Владимир Гаёв (ЛДПР) и Геннадий Упоров (самовыдвижение). Девяти выдвиженцам по одномандатным округам избирком отказал в регистрации.

Выборы депутатов Нижнетагильской гордумы седьмого созыва назначены на 10 сентября 2017 года. На них заявились 273 человека, в том числе 93 одномандатника. Это выдвиженцы от партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Партия роста» и «Патриоты России»), а также 22 самовыдвиженца. После завершения регистрации кандидатов наступит агитационный период предвыборной кампании. При помощи жеребьёвки среди претендентов на кресла депутатов будет распределено бесплатное время и площади в муниципальных СМИ.

Агентство новостей «Между строк»