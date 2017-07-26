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27 Июл 2017 15:08 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Политика

Пострадавший в ДТП Андрей Галахов и ещё 8 кандидатов сняты с выборов депутатов Нижнего Тагила

Депутат Нижнетагильской городской думы, начальник ТЭЦ УВЗ Андрей Галахов, который в выходные попал в серьёзное ДТП на квадроцикле под Кировградом, уже точно не будет принимать участие в выборах депутатов НТГД седьмого созыва. До аварии Галахов успел пройти только процедуру выдвижения по одномандатному округу № 1. Чтобы зарегистрироваться в качестве официального кандидата, он должен был принести в избирком до 18 часов 26 июля необходимые документы. Во время аварии депутат получил серьёзную черепно-мозговую травму и до сих пор находится в реанимации ЦГБ № 23 в Екатеринбурге. По словам коллег Андрея Галахова по гордуме, он находится в тяжёлом состоянии и всё ещё не пришёл в сознание.

Помимо Андрея Галахова, участвовать в выборах депутатов НТГД не смогут ещё восемь кандидатов, сообщила АН «Между строк» председатель местного избиркома Лидия Брызгалова. Это энергетик УВЗ Максим Азанов от «Патриотов России» и предприниматель Дмитрий Тиняков от «Партии роста» (округ № 3), директор городского телевидения «Малахит» самовыдвиженец Николай Линёв (округ № 4), менеджер ООО «Группа Магнезит» самовыдвиженец Фёдор Панов и предприниматель Екатерина Червинская от «Партии роста» (округ № 8), сотрудница КЦСОН Ленинского района Эльвира Дьяченко от «Патриотов России» (округ № 11), сотрудник «ВУЗ-Банка» Андрей Крюков от «Партии роста» (округ № 14).

«Кандидаты не предоставили необходимые для регистрации документы, – отметила Лидия Брызгалова. – Специалисту ЕВРАЗ НТМК Владимиру Бальяну, который идёт самовыдвиженцем по округу № 13, также отказано в регистрации – из-за нехватки достоверных подписей. Эти кандидаты уже точно не примут участие в выборах».

Нелояльный мэрии кандидат в депутаты Вячеслав Горячкин, который идёт на выборы самовыдвиженцем по одномандатному округу № 9, ранее записал процесс сбора подписей избирателей на видео. Копии подписных листов он отдал в прокуратуру Тагилстроевского района. Таким образом директор по персоналу НТЗМК надеется «минимизировать количество вопросов по подлинности собранных им подписей».

Сотрудники местной избирательной комиссии завершили приём документов для регистрации претендентов на кресла депутатов накануне. Проверка предоставленной кандидатами информации продлится как минимум до августа. По данным собеседников АН «Между строк», в ближайшее время избирком, скорее всего, откажет в регистрации на выборах и главному энергетику УВЗ, экс-главе администрации Дзержинского района Руслану Юсупову. Он выдвинулся кандидатом в депутаты по избирательному одномандатному округу № 1 в качестве самовыдвиженца, хотя является членом «Единой России», после того как стало известно о ДТП с участием Андрея Галахова.

«Фамилия Юсупова появилась в списке кандидатов на следующий день после того, как этот список уже был заверен избиркомом, – говорит собеседник агентства из “Единой России”. – Ни ЕР, ни УВЗ не хотели терять первый округ, поэтому пошли на такой шаг. Но проблема в том, что этот манёвр заметили все, кто хотя бы немного следит за выборами в Тагиле. Поэтому, насколько я знаю, в избиркоме и администрации отказались от этой идеи. Скорее всего, Юсупова не зарегистрируют. В избиркоме не хотят скандалов и боятся возможных последствий, поэтому с большой долей вероятности не пойдут на такой шаг. Это будет справедливо, но, к сожалению, не очень полезно. Для нас, для города было бы не хуже, если бы там человек от УВЗ всё-таки был, от Юсупова хотя бы польза была бы».

Выборы депутатов Нижнетагильской гордумы седьмого созыва назначены на 10 сентября 2017 года. На них заявились 273 человека, в том числе 93 одномандатника. Это выдвиженцы от партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Партия роста» и «Патриоты России»), а также 22 самовыдвиженца.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ИА «Все новости»

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