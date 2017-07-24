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25 Июл 2017 12:34 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Политика

В выборах мэра и депутатов Нижнего Тагила примут участие 273 человека

273 человека примут участие в выборах главы города и депутатов Нижнетагильской гордумы седьмого созыва, которые пройдут 10 сентября 2017 года. Накануне сотрудники местной избирательной комиссии заверили фамилии последних кандидатов на эти должности. Проверка предоставленных в избирком документов продлится как минимум до августа.

На пост тагильского мэра претендуют пять человек. Все они ранее были выдвинуты на заседаниях конференций политических партий, поэтому им не нужно собирать подписи избирателей для регистрации. «Справедливая Россия» не стала выдвигать кандидата на выборы главы города, так как выдвигать оппонентов единороссу Сергею Носову – «значит идти против воли избирателей».

На выборы депутатов НТГД по одномандатным округам заявились 93 человека. Это выдвиженцы от партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Партия роста» и «Патриоты России»), а также 22 самовыдвиженца. Двое из самовыдвиженцев – Александр Иванов и Сергей Мошин – ранее имели судимости. Самое большое количество претендентов на депутатский мандат в округе № 2 – десять человек.

Из действующих депутатов НТГД в следующий созыв гордумы рассчитывают попасть 12 человек: Вадим Раудштейн, Игорь Базилевич, Алексей Кубасов, Геннадий Упоров, Владимир Антонов, Никита Беркутов, Вячеслав Горячкин, Вячеслав Малых, Владимир Гаёв, Константин Шведов, Алексей Пырин и Андрей Галахов. Последний в минувшие выходные попал в ДТП на квадроцикле и получил серьёзную травму, поэтому его участие в выборах депутатов сейчас находится под вопросом. Интересно, что в некоторых округах выдвинулись сразу несколько депутатов. Так, например, в округе № 4 официальному кандидату от ЕР Игорю Базилевичу составит конкуренцию коммунист Алексей Кубасов, а в округе № 5 вместе с единороссом Владимиром Антоновым за депутатский мандат будет бороться самовыдвиженец Геннадий Упоров.

По спискам, выдвинутым партиями ЕР, СР, ЛДПР, КПРФ, «Партия роста» и «Патриоты России», кандидатами в депутаты НТГД значатся 236 человек. Полный перечень фамилий можно посмотреть на сайте ЦИК.

Выборы мэра и депутатов Нижнего Тагила назначены на 10 сентября 2017 года. В этом году они будут проходить по новой схеме, и многие даже действующие депутаты до сих пор не разобрались во всех нюансах избирательной борьбы. О том, как будет происходить распределение мандатов между партийными списками, сколько избиратели получат бюллетеней и будут ли выдаваться открепительные удостоверения, можно узнать из инструкции АН «Между строк».

Агентство новостей «Между строк»

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