Сегодня: Чт, 27 Июля, 2017 | USD 59.41 руб. 0.41   EUR 69.64 руб. 1.64   | 20 °C
27 Июл 2017 12:07 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Политика, Видео

Нелояльный мэрии Нижнего Тагила кандидат в депутаты записал сбор подписей на видео. «Копии листов отдал в прокуратуру»

Кандидат в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва Вячеслав Горячкин, который идёт на выборы самовыдвиженцем по одномандатному округу № 9, записал процесс сбора подписей избирателей на видео. Ролик директор по персоналу НТЗМК выложил в сети в открытом доступе. Таким образом нелояльный мэрии депутат-единоросс надеется «минимизировать количество вопросов по подлинности собранных им подписей».

«Я решил, что видеозапись будет хорошей гарантией того, что подлинность моих подписей не поставят под вопрос – действительно реальные люди подписывались, – пояснил АН “Между строк” Вячеслав Горячкин. – Моей командой была проделана достаточно качественная работа по сбору подписей. Мы собрали за два дня практически 170 подписей, предоставили в избирком максимально возможное количество – 106. Считаю, что оснований для отказа в регистрации нет. Поэтому рассчитываю на положительный результат и объективность нашей избирательной комиссии».

Председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова сообщила агентству, что фиксация сбора подписей на видео «никак не повлияет на проверку подписных листов».

«У нас есть процедура, которую мы должны соблюдать, – отметила Брызгалова. – Представил кандидат подписные листы. Избирательная комиссия берёт эти подписные листы и работает с ними и содержащимися в них подписями и сведениями избирателей, только с документом. А то, что он (Горячкин) и ещё некоторые кандидаты в других округах сняли кино и в комиссии принесли… С какой целью? Это видео даже как агитационный материал не может быть использовано, распространено, поскольку оно было изготовлено в фирме, которая не заявилась к нам на участие в выборах».

Окончательное решение о регистрации директора НТЗМК будет принято в течение десяти дней, после проверки поданных им в избирком документов. Опасаясь порчи некоторых подписных листов, Горячкин отдал их копии в прокуратуру Тагилстроевского района.

«Кандидат в гордуму Путинграда весь процесс сбора подписей для выдвижения зафиксировал на видео, – написал в Facebook политолог Алексей Швайгерт. – Но эксперт при местном избиркоме, известный тагильский шайтан, глазам своим не верит. Он считает автографы избирателей поддельными, а кандидата – недостойным регистрации на выборах. Понятно, что округ расчищают под нового единоросса, а депутата прошлого созыва с говорящей фамилией Горячкин хотят слить. К чему это я? Фильтр для самовыдвиженцев существует на выборах куда дольше фильтра муниципального. "Зарезать на подписях" у нас умеют давно и надёжно: суд встанет на сторону графолога-эксперта или представителя УФМС, а свидетельства самих подписавшихся признают несущественными».

Депутат НТГД шестого созыва Вячеслав Горячкин идёт самовыдвиженцем по округу № 9, где «Единая Россия» выдвинула в качестве своего официального кандидата директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова.

Напомним, на выборы депутатов Нижнетагильской гордумы в этом году выдвинулись 273 человека, в том числе 93 одномандатника. Это выдвиженцы от партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Партия роста» и «Патриоты России»), а также 22 самовыдвиженца.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Нелояльный мэрии Нижнего Тагила кандидат в депутаты записал сбор подписей на видео. «Копии листов отдал в прокуратуру»

Рекомендуемые новости:

64x64
26.Июл.17 13:49 | Комментарии: 0

«Уже поздно ломать свой мозг, я и дома сам смогу». Пять откровенных вопросов о школах развития интеллекта

64x64
24.Июл.17 13:18 | Комментарии: 0

Депутат Нижнетагильской гордумы попал в реанимацию после ДТП на квадроцикле

64x64
24.Июл.17 13:39 | Комментарии: 0

СК закрыл уголовное дело за экстремизм в отношении главреда АН «Между строк»

Лента новостей

Минтранс решил проверять пилотов на ВИЧ и наркотики Минтранс решил проверять пилотов на ВИЧ и наркотики
27.07.2017 | Комментарии: 0
Сергея Доренко вызвали в Роскомнадзор для составления протокола Сергея Доренко вызвали в Роскомнадзор для составления протокола
27.07.2017 | Комментарии: 0
В СПЧ заявили о соответствии муниципального фильтра мировой практике В СПЧ заявили о соответствии муниципального фильтра мировой практике
27.07.2017 | Комментарии: 0
Google отказывается от функции «живого поиска» Google отказывается от функции «живого поиска»
27.07.2017 | Комментарии: 0
Путин ужесточил наказание за производство нелегального алкоголя Путин ужесточил наказание за производство нелегального алкоголя
27.07.2017 | Комментарии: 0
На Большом Москворецком мосту зачистили мемориал Немцова На Большом Москворецком мосту зачистили мемориал Немцова
27.07.2017 | Комментарии: 0
Пострадавший в ДТП Андрей Галахов и ещё 8 кандидатов сняты с выборов депутатов Нижнего Тагила Пострадавший в ДТП Андрей Галахов и ещё 8 кандидатов сняты с выборов депутатов Нижнего Тагила
27.07.2017 | Комментарии: 0
В Свердловской области семь депутатов лишились мандатов из-за сокрытия доходов В Свердловской области семь депутатов лишились мандатов из-за сокрытия доходов
27.07.2017 | Комментарии: 0
«Яндекс» ответил на претензии ФАС к слогану «Поиск № 1 в России» «Яндекс» ответил на претензии ФАС к слогану «Поиск № 1 в России»
27.07.2017 | Комментарии: 0
Чайку обеспокоило сокращение коррупции в России Чайку обеспокоило сокращение коррупции в России
27.07.2017 | Комментарии: 0

На севере Свердловской области разорвало газопровод Игрим – Серов – Нижний Тагил (ВИДЕО)

Нелояльный мэрии Нижнего Тагила кандидат в депутаты записал сбор подписей на видео. «Копии листов отдал в прокуратуру»


ФАС может оштрафовать «Яндекс» из-за нового слогана ФАС может оштрафовать «Яндекс» из-за нового слогана
27.07.2017 | Комментарии: 0
Жительница Нижнего Тагила пойдёт под суд за ложный донос Жительница Нижнего Тагила пойдёт под суд за ложный донос
27.07.2017 | Комментарии: 0
На севере Свердловской области разорвало газопровод Игрим – Серов – Нижний Тагил (ВИДЕО) На севере Свердловской области разорвало газопровод Игрим – Серов – Нижний Тагил (ВИДЕО)
27.07.2017 | Комментарии: 0
Нелояльный мэрии Нижнего Тагила кандидат в депутаты записал сбор подписей на видео. «Копии листов отдал в прокуратуру» Нелояльный мэрии Нижнего Тагила кандидат в депутаты записал сбор подписей на видео. «Копии листов отдал в прокуратуру»
27.07.2017 | Комментарии: 0
В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег и махинациях с криптовалютой В США россиянину предъявили обвинение в отмывании денег и махинациях с криптовалютой
27.07.2017 | Комментарии: 0
СК завершил расследование дела против Никиты Белых СК завершил расследование дела против Никиты Белых
27.07.2017 | Комментарии: 0
Путин запретил уклонившимся от армии 10 лет работать на госслужбе Путин запретил уклонившимся от армии 10 лет работать на госслужбе
27.07.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге пройдёт митинг дальнобойщиков В Екатеринбурге пройдёт митинг дальнобойщиков
27.07.2017 | Комментарии: 0
Адвокат рассказал о принуждении Азимова отказаться от слов о «секретной тюрьме» ФСБ Адвокат рассказал о принуждении Азимова отказаться от слов о «секретной тюрьме» ФСБ
27.07.2017 | Комментарии: 0
«Коммерсантъ» узнал о попытках авиакомпаний остановить отъезд пилотов в Азию «Коммерсантъ» узнал о попытках авиакомпаний остановить отъезд пилотов в Азию
27.07.2017 | Комментарии: 0
Прокуратура забраковала контракт на 680 миллионов рублей для внутренних войск из-за несъедобных продовольственных пайков Прокуратура забраковала контракт на 680 миллионов рублей для внутренних войск из-за несъедобных продовольственных пайков
27.07.2017 | Комментарии: 0
СК объявил о передаче в суд дела против Алексея Улюкаева СК объявил о передаче в суд дела против Алексея Улюкаева
27.07.2017 | Комментарии: 0
На внутреннее освещение цирка в Нижнем Тагиле потратят 58 миллионов рублей На внутреннее освещение цирка в Нижнем Тагиле потратят 58 миллионов рублей
26.07.2017 | Комментарии: 0
Quartz узнал о нанятой семьёй Якунина фирме для сокрытия активов от Навального Quartz узнал о нанятой семьёй Якунина фирме для сокрытия активов от Навального
26.07.2017 | Комментарии: 0
Куйвашев озвучил имена кандидатов в сенаторы Совета Федерации Куйвашев озвучил имена кандидатов в сенаторы Совета Федерации
26.07.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости