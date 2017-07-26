Нелояльный мэрии Нижнего Тагила кандидат в депутаты записал сбор подписей на видео. «Копии листов отдал в прокуратуру»

Кандидат в депутаты Нижнетагильской городской думы седьмого созыва Вячеслав Горячкин, который идёт на выборы самовыдвиженцем по одномандатному округу № 9, записал процесс сбора подписей избирателей на видео. Ролик директор по персоналу НТЗМК выложил в сети в открытом доступе. Таким образом нелояльный мэрии депутат-единоросс надеется «минимизировать количество вопросов по подлинности собранных им подписей».

«Я решил, что видеозапись будет хорошей гарантией того, что подлинность моих подписей не поставят под вопрос – действительно реальные люди подписывались, – пояснил АН “Между строк” Вячеслав Горячкин. – Моей командой была проделана достаточно качественная работа по сбору подписей. Мы собрали за два дня практически 170 подписей, предоставили в избирком максимально возможное количество – 106. Считаю, что оснований для отказа в регистрации нет. Поэтому рассчитываю на положительный результат и объективность нашей избирательной комиссии».

Председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова сообщила агентству, что фиксация сбора подписей на видео «никак не повлияет на проверку подписных листов».

«У нас есть процедура, которую мы должны соблюдать, – отметила Брызгалова. – Представил кандидат подписные листы. Избирательная комиссия берёт эти подписные листы и работает с ними и содержащимися в них подписями и сведениями избирателей, только с документом. А то, что он (Горячкин) и ещё некоторые кандидаты в других округах сняли кино и в комиссии принесли… С какой целью? Это видео даже как агитационный материал не может быть использовано, распространено, поскольку оно было изготовлено в фирме, которая не заявилась к нам на участие в выборах».

Окончательное решение о регистрации директора НТЗМК будет принято в течение десяти дней, после проверки поданных им в избирком документов. Опасаясь порчи некоторых подписных листов, Горячкин отдал их копии в прокуратуру Тагилстроевского района.

«Кандидат в гордуму Путинграда весь процесс сбора подписей для выдвижения зафиксировал на видео, – написал в Facebook политолог Алексей Швайгерт. – Но эксперт при местном избиркоме, известный тагильский шайтан, глазам своим не верит. Он считает автографы избирателей поддельными, а кандидата – недостойным регистрации на выборах. Понятно, что округ расчищают под нового единоросса, а депутата прошлого созыва с говорящей фамилией Горячкин хотят слить. К чему это я? Фильтр для самовыдвиженцев существует на выборах куда дольше фильтра муниципального. "Зарезать на подписях" у нас умеют давно и надёжно: суд встанет на сторону графолога-эксперта или представителя УФМС, а свидетельства самих подписавшихся признают несущественными».

Депутат НТГД шестого созыва Вячеслав Горячкин идёт самовыдвиженцем по округу № 9, где «Единая Россия» выдвинула в качестве своего официального кандидата директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова.

Напомним, на выборы депутатов Нижнетагильской гордумы в этом году выдвинулись 273 человека, в том числе 93 одномандатника. Это выдвиженцы от партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Партия роста» и «Патриоты России»), а также 22 самовыдвиженца.

Агентство новостей «Между строк»