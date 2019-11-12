Из московского онкоцентра имени Блохина уволились девять врачей

Из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина после конфликта с руководством уволились девять врачей из отделений химиотерапии гемобластозов и трансплантации костного мозга, со ссылкой на пресс-службу центра пишет ТАСС.

«Других уволившихся не было и не планируется», — подчеркнули в медицинском учреждении.

В центре также заявили, что на освободившиеся места уже приняли троих сотрудников, ещё шестеро специалистов работают в качестве совместителей, двое находятся в процессе оформления.

Напомним, с сентября НМИЦ онкологии имени Блохина и Научно-исследовательский институт детской онкологии и гематологии, который входит в его состав, находятся в центре скандала. Медики подготовили заявления об увольнении и разместили в сети ролик с требованием отстранить нового директора НИИ Светлану Варфоломееву, обеспечить прозрачность начисления зарплаты и аудит новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. После этого комиссия Минздрава РФ провела проверку в НИИ и не нашла ни оснований для увольнения нового директора, ни серьёзных финансовых нарушений в деятельности центра.