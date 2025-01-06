История Нижнетагильского торгово-экономического колледжа

В конце 1950-х годов ХХ века Нижний Тагил начал испытывать острую нехватку товароведов, бухгалтеров и технологов предприятий общественного питания. В довоенный период наш город вполне обходился выпускниками средних специальных учебных заведений Свердловска, Перми и Тюмени, которые приезжали к нам по распределению. Но после войны население Тагила выросло почти в два раза. Вдвое увеличилось число заведений общепита, втрое — количество магазинов. Горисполком каждый год увеличивал заявки на молодых специалистов сферы торговли, но это не решало проблемы. Стало ясно, что кадры для столовых и магазинов надо готовить на месте. И в 1965 году было принято решение о создании в Нижнем Тагиле техникума советской торговли.

Для техникума было решено построить здание на вершине Ягодной горы, там, где когда-то стояла Входо-Иерусалимская церковь. За помощью в проектировании обратились в Свердловский техникум советской торговли, а за методическими материалами — в Москву.

Согласно проекту, комплекс зданий техникума советской торговли должен был состоять из 4-этажного учебного корпуса, спортзала, здания столовой, административно-бытового корпуса и общежития, а учебный корпус и общежитие были соединены между собой крытым переходом. Методические и учебные пособия позволяли начать обучение студентов по специальностям: «Технология приготовления пищи», «Товароведение продовольственных товаров», «Товароведение промышленных товаров» и «Бухгалтерский учет в торговле».

Строительство техникума продолжалось несколько лет. 28 ноября 1969 года приёмной комиссией Нижнетагильского горисполкома главный учебный корпус нового учебного заведения был принят практически без замечаний. Затем в течение 70-х годов были построены общежитие, столовая и спортзал.

Техникум советской торговли (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/1N.jpg)

Первым директором техникума был назначен Леонид Иванович Климов. Его заместителем стала Нина Леонидовна Бакуменко. Был сформирован коллектив педагогов техникума и объявлен набор студентов на базе полного среднего образования. С первых дней после объявления набора стало понятно, что торговый техникум станет очень популярным учебным заведением у выпускников тагильских школ — конкурс при поступлении составил 4 человека на место.

Интерес к выпускникам техникума проявили ведущие предприятия города: УВЗ, НТМК, завод пластмасс, химзавод и трест столовых. Они же предоставляли места для прохождения учащимися производственной практики.

В 1972 году техникум выпустил 170 первых специалистов. На следующий год число выпускников составило уже 250: в торговые организации Нижнего Тагила было направлено 30 технологов и 70 товароведов и бухгалтеров. Остальные отправились по распределению в города СССР, в основном на север Урала и на Дальний Восток. Отличники могли сами выбрать место будущей работы.

После того как в эксплуатацию было сдано общежитие, техникум начал принимать иногородних студентов из Кушвы, Красноуральска, Верхней Туры, Невьянска, а также из городов и посёлков Тюменской, Курганской и Челябинской областей. Было открыто заочное отделение.

В настоящее время учебное заведение готовит специалистов в сфере рекламы, гостиничного дела, бухгалтерии, поварского и кондитерского дела, а также специалистов по информационным системам.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»