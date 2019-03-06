Историку Юрию Дмитриеву продлили арест до 25 июня

Петрозаводский городской суд продлил арест главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву до 25 июня, сообщил «Интерфаксу» адвокат историка Виктор Ануфриев.

27 февраля суд начал рассматривать уголовное дело Дмитриева, обвиняемого в насилии над приёмной дочерью, хранении детской порнографии и деталей оружия. Судья заслушал двух свидетелей со стороны обвинения, в том числе родную дочь Дмитриева Екатерину Клодт. 6 марта суд должен заслушать показания свидетелей — невролога и гинеколога, добавил адвокат. По его словам, комплексная судебная сексолого-психиатрическая экспертиза не выявила у Дмитриева отклонений.

Историка судят второй раз, он находится под стражей с 27 июня, в декабре 2018 года суд в очередной раз продлевал его арест до 25 марта. Вину Дмитриев не признаёт. В «Мемориале» его дело считают политическим.

Напомним, на первом процессе историка обвиняли в изготовлении и хранении порнографических снимков приёмной дочери. Дмитриев объяснил, что фотографировал её без одежды, чтобы отслеживать изменения в состоянии её здоровья. В апреле 2018 года Петрозаводский суд полностью оправдал историка по этим обвинениям, однако в июне Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение.