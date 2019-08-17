Инициаторы марша в поддержку Ивана Голунова объявили сбор средств на выплату штрафов задержанных участников акции

Спецкор «Новой газеты» Илья Азар и журналистка Елизавета Нестерова, выступившие инициаторами марша в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, объявили о запуске краудфандингового проекта «Подельники». Его цель — сбор денег на выплату штрафов участникам акции, прошедшей 12 июля.

Как пишет Znak.com, общая сумма штрафов составляет 2 430 000 рублей. Семь человек оштрафованы на сумму 150 тысяч и один — на 200 тысяч рублей. Всего было задержано 530 человек.

«И это явно не все: про кого-то мы не знаем, у кого-то еще не было судов, у кого-то вернули дела на доработку […] Многие мои друзья, знакомые и подписчики сразу предложили скинуться на штраф мне. А я прошу скинуться в первую очередь на штрафы тем, кто поверил нам, поверил в наш марш и вышел на улицу вместе с нами. Всем миром люди были за нашего коллегу. Теперь надо быть за всех этих людей», — написала Нестерова на своей странице в Facebook.

Напомним, журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в распространении наркотиков, завели на него уголовное дело и поместили под домашний арест. Сам Голунов заявлял, что преследование связано с его профессиональной деятельностью. Дело журналиста получило широкий резонанс, а во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, о прекращении уголовного дела в отношении Голунова.