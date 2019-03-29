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Инициатива председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина может обернуться для города транспортным коллапсом

29.03.2019 22:15
Инициатива председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина может обернуться для города транспортным коллапсом

Прокуратура Ленинского  района Нижнего Тагила по заявлению председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина провела проверку моста на улице Циолковского. По итогам надзорных мероприятий ведомство направило в суд исковое заявление с требованием к администрации города до 1 февраля 2020 года устранить аварийное состояние путепровода. Согласно документу, выявленные недостатки на мостовом переходе «влекут реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Замглавы города по городскому хозяйству Владимир Юрченко подчеркнул, что реконструкция моста находится в ближайших планах мэрии, но перенесена на более поздний срок из-за реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Выделенные городу федеральные деньги на этот нацпроект, по которому будет отремонтирована 21 улица, необходимо освоить, а если ещё закрыть на капитальный ремонт путепровод на Циолковского, то мы создадим в городе транспортный коллапс и парализуем движение в центральной части города. Мост не ремонтировался со времён Николая Диденко, и мы прекрасно знаем, в каком состоянии он находится. В рамках эксплуатационного содержания мостового перехода работы будут продолжены, чтобы поддерживать конструкцию в приемлемом состоянии. Уже есть положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию по реконструкции данного моста. Стоимость работ оценивается в 900 млн рублей. У города таких денег нет, поэтому будем заявляться на профильные программы Минтранса на 2020 год», - цитирует слова Владимира Юрченко пресс-служба муниципалитета.

Напомним, похожая ситуация возникла в 2014/16 годах, когда решался вопрос о реконструкции моста по улице Фрунзе. Сроки закрытия путепровода неоднократно переносились по объективным причинам даже после решения Свердловского областного суда.

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