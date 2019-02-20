Росавтодор утвердил перечень дорог, которые будут отремонтированы в Нижнем Тагиле в 2019 году

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Тагиле отремонтируют 21 улицу, сообщается на сайте правительства Свердловской области. Общая протяжённость отремонтированных участков составит 29,5 километра. В нацпроект вошли Восточное и Северное шоссе, проспект Вагоностроителей, проезд Садоводов, улицы Правды, Тимирязева, Окунева, Басова, Хвойная, Металлургов, Товарный двор, Уральская, Вязовская, Азовская, Жуковского, Крымская, Ломоносова, Учительская, Кулибина, Гагарина, Челюскинцев. Перечень объектов утверждён Росавтодором. На ремонт и развитие улично-дорожной сети Нижнего Тагила из федерального бюджета в 2019 году поступит 576 млн рублей.

Напомним, что национальный проект станет продолжением приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», который реализуется на территории Екатеринбургской агломерации с 2017 года. Ремонты будут вестись не только на трассах, соединяющих Екатеринбург и Нижний Тагил с городами-спутниками, но и на автострадах, связывающих между собой другие округа.

Результатом нацпроекта должно стать увеличение доли региональных дорог в нормативном состоянии до 50%. Также среди стратегических целей проекта — снизить на 10% доли дорог, работающих в режиме перегрузки, сократить в два раза число мест концентрации ДТП и снизить число происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.