Нижний Тагил вошёл в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Нижнетагильская городская агломерация войдёт в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сегодня на заседании Федерального дорожного агентства делегация от Минтранса Свердловской области представила проект программы дорожной деятельности региона, Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломераций на 2019–2024 годы. За пять лет на реализацию нацпроекта в регионе планируется привлечь 24,6 миллиарда рублей из федерального бюджета и 6,8 миллиарда из областной казны.

Отмечается, что Нижний Тагил будет добавлен к Екатеринбургу, где проект реализуется с 2017 года. По мнению специалистов, за это время удалось заметно увеличить количество дорог, отвечающих нормативным требованиям. Кроме того, в два раза снижено число мест концентрации ДТП. В 2017 и 2018 годах на работы по проекту из бюджетов всех уровней было направлено в общей сложности 4,5 миллиарда рублей.