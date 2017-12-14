Мост по улице Циолковского закроют на полтора года. Объезжать придётся через Рудник и Индустриальную

Мэрия Нижнего Тагила планирует начать в следующем году реконструкцию мостового перехода на Циолковского — Октябрьской революции. Стоимость контракта составит порядка 700 миллионов рублей, областное правительство уже обещало чиновникам выделить 200 миллионов рублей на начало ремонта, рассказал сегодня на думской комиссии по городскому хозяйству начальник профильного управления Владимир Юрченко. По словам чиновника, начать реконструкцию в мэрии планируют уже в мае 2018-го, завершить все работы — к концу 2019-го.

«Проектно-сметная документация появится у нас где-то в конце апреля, и сразу будет объявляться конкурс на начало работ, где-то в мае. Есть договорённость на уровне губернатора, областного министерства о выделении 200 миллионов рублей. Закрывать дорогу по полосам не получится, потому что мостовой переход сейчас находится в аварийном состоянии, его нужно восстанавливать капитально, снимать всё верхнее основание. С точки зрения разведения транспортных потоков… Сегодня есть определённые наработки. Мы должны переделать немножко все светофорные объекты, которые идут у нас в районе меткомбината, поворачивают на улицу Индустриальную, сейчас работаем в этом направлении с ГИБДД. Основной поток нужно будет пускать по улице Индустриальной, объездом. Также необходимо будет привести в порядок Береговую-Краснокаменскую, чтобы пустить поток через Рудник III Интернационала, там многострадальная дорога, о которой, наверное, все уже знают», — рассказал Владимир Юрченко.

Уже на следующей неделе должен определиться подрядчик на создание проектно-сметной документации на строительство моста через Тагильский пруд, стоимость контракта — 250 миллионов рублей.

Согласно проекту бюджета Нижнего Тагила на следующий год, в 2018-м управлению городским хозяйством выделят 1,9 миллиарда, почти на миллиард больше по сравнению с этим годом. На дорожное хозяйство предусмотрено 635,8 миллиона рублей (в этом году — 321,8 миллиона). 250 миллионов рублей из них потратят на содержание и ремонт автомобильных дорог, 36 миллионов — на капремонт и реконструкцию мостов и путепроводов. Муниципальный дорожный фонд составит в 2018 году 39,6 миллиона рублей. Затраты на благоустройство — 317,1 миллиона рублей.

На ремонт тротуаров в следующем году, по словам Юрченко, направят 50 миллионов рублей. Перечень объектов, которые за счёт этих средств приведут в порядок, будет опубликован в ближайшее время. Также разыгран конкурс на ремонт 12 автомобильных дорог в 2018 году на сумму 200 миллионов рублей. Эти средства должны поступить в город из областного бюджета.