«Хоот векки!» В Свердловской области в природном парке «Оленьи ручьи» открыли экотропу в честь писателя Владислава Крапивина

В природном парке «Оленьи ручьи» в Нижнесергинском районе Свердловской области, расположенном в 100 км к юго-западу от Екатеринбурга, открыли экотропу имени Владислава Крапивина. Она расположена в конце самого популярного маршрута парка «По долине реки Серги». На ней установили информационные стенды и арт-объекты, посвящённые произведениям писателя. Красную ленточку на торжественном открытии тропы перерезала Ирина Крапивина, вдова писателя.

«Мы уйдём, нас не будет, но останется тропа. Спасибо людям, которым пришла идея воплотить это», — сказала Ирина Крапивина

Открытие экотропы ― одно из мероприятий по увековечению памяти Владислава Крапивина, которые проводят по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Её создали члены отряда «Каравелла» при поддержке регионального Минприроды и природоохранных организаций. В начале тропы установлен указатель, на котором написано любимое выражение писателя «Хоот векки!», которое означает «Доброй дороги!».

«Мы очень любим произведения Владислава Крапивина. Они близки нам, они учат патриотизму и правде. Поэтому мы с огромным желанием и энтузиазмом создали эту экотропу. Я думаю, это только начало. Хочу сказать одну из фраз писателя, которая мне очень близка: “Ежели разобраться, что такое счастье? Это жизнь без страха”. Очень правильные слова, будем жить без страха и будем счастливы», — сказал директор природного парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин.

В разговоре с журналистом АН «Между строк» он отметил, что в последние годы парк активно развивается, внедряются новые маршруты и услуги.

«В прошлом году мы связали тропой скалу “Вдохновение” со скалой “Священник”. А также построили пешеходный мостик через реку Сергу. Это очень расширяет наши возможности, маршруты стали разнообразнее. Кроме того, мы улучшаем дорожное покрытие, только в этом году отсыпали порядка 4 км дорог. Ещё укрепляем склоны по специальным технологиям», — делится Николай Калинкин.

По его словам, в последнее время интерес к парку только возрастает. В связи с этим из Екатеринбурга до «Оленьих ручьёв» весь сентябрь по пятницам будет курсировать дополнительный рейс рельсового автобуса «Орлан». Ранее он ходил только в выходные.

По территории парка теперь будут курсировать специальные комфортные электромобили. Они разрешены на маршрутах особо охраняемых территорий, поскольку не издают шума и не загрязняют воздух. И они не мешают пешим туристам, так как ездят по отдельным тропам. Это отличный вариант для тех, у кого немного времени на прогулку, или тех, кто хотел бы посетить удалённые точки парка налегке. Также это удобно для пожилых туристов, детей и маломобильных граждан. В парке есть машины на четыре и восемь мест, они курсируют по четырём маршрутам.

А для любителей водных путешествий появилась новая услуга — сплав на плоту-диване. Серга не самая глубокая река, из-за того что этим летом было мало дождей, она сильно обмелела. Поэтому сплав на байдарке или катамаране может доставлять неудобства, поскольку часто приходится сходить в воду и переносить плавсредство через мели и перекаты. Плот-диван разработан по технологии сап-бордов, он высоко стоит на воде и проходит почти все мелкие места.

Напомним, 14 мая 2022 года в Екатеринбурге был дан старт новому экомаршруту в парк «Оленьи ручьи».