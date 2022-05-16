Тагильским журналистам предложили оценить новый экомаршрут в парк «Оленьи ручьи» (ВИДЕО)

14 мая в Екатеринбурге был дан старт новому экомаршруту в парк «Оленьи ручьи». Теперь добраться из Екатеринбурга до посёлка Бажуково можно на рельсовом автобусе «Орлан», который будет курсировать в выходные и праздничные дни. Предлагаемый организаторами тур включает в себя проезд, вход в парк и экскурсию с профессиональными гидами. Специально к открытию нового маршрута для уральских журналистов был организован пресс-тур.

Стоимость тура для взрослого человека составляет 2200 рублей. В зависимости от льгот стоимость может снизиться до 1200 рублей. Для детей в возрасте до 5 лет тур бесплатный.

Оленьи ручьи — самый маленький природный парк Свердловской области. В рамках тура было разработано 3 маршрута: «По долине река Серга» протяжённостью 6 км, «Карстовый мост» — 7 км и «Южная тропа» — 5,5 км. Независимо от выбранного маршрута у каждого туриста в распоряжении более 6 часов на прогулку по парку.

По приезде в парк посетителей ждал небольшой кофе-брейк, затем инструктаж и сортировка по экскурсионным группам. Посетителей предупреждают, что во время прогулки можно встретить диких животных: змей, зайцев и лисиц. Также на территории парка не осуществляется акарицидная обработка от клещей. Это связано не только с большой площадью парка, но и со стремлением не вмешиваться в сложившуюся экосистему.

На протяжении всего маршрута гид подробно рассказывает об уникальных особенностях парка, его геологическом и биологическом многообразии. Под ногами можно увидеть как многовековые деревья, так и краснокнижные растения, которые цветут всего несколько недель в году.

В самых живописных местах парка оборудованы смотровые площадки, с которых открывается вид на окрестности. Визитной карточкой маршрута «Карстовый мост» является одноимённый геологический объект. Чтобы добраться до него, необходимо перейти на другой берег реки через навесной мост.

Маршрут «Карстовый мост» предполагает, что возвращение в посёлок происходит по тому же пути. После прогулки посетителей парка ждёт вкусный обед в местном кафе. Оставшееся время можно потратить на участие в мастер-классах местных умельцев, посещение музея или игры на открытом воздухе.

Экскурсионный маршрут в парке «Оленьи ручьи» является частью комплексной программы по развитию внутреннего туризма в регионе. Стоит сказать, что на территории Свердловской области уже действует несколько туристических рейсов: «Ласточка выходного дня» из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, а также «Императорский маршрут» из Екатеринбурга в Алапаевск и обратно.

«Я прекрасно понимаю, насколько важен туристический поток для “Оленьих ручьёв” и насколько важно для региона развивать внутренний туризм. Приятно, что у жителей Екатеринбурга и области появилась дополнительная возможность прикоснуться к красотам Урала. Здорово, что совместными усилиями удалось запустить этот маршрут. Уверен, что он будет востребован. Будем ждать увеличения количества вагонов и увеличения турпотока в “Оленьи ручьи”, который, к слову, за последний год составил 120 тысяч человек», — прокомментировал запуск маршрута заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В планах у организаторов мероприятия на этот год — поставить новый рекорд посещаемости, а также актуализировать и улучшить существующий маршрут.