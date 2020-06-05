Хоккеист Павел Дацюк выступил в защиту священника, проклинавшего всех, кто «посягает на закрытие храмов»

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист», легендарный хоккеист Павел Дацюк выступил в поддержку схиигумена Сергия (Николая Романова) из Среднеуральска, в проповедях которого Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД РФ по Свердловской области усмотрел признаки экстремизма (действия, квалифицированные статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), пишет Znak.com.

Видео с комментарием Дацюка опубликовано на странице «Всеволод Могучев» в YouTube, где также размещаются видео местного канала «Крик-ТВ». На видео Павел Дацюк рассказывает о своем контакте с Сергием.

«Отец Сергий вот уже больше 10 лет мой духовник. У отца Сергия горящее, любящее сердце. Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. Как и раньше, с моей семьёй мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь Спорительница хлебов. Знаем, что батюшка ждёт меня, нас ждёт. Исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные вопросы, жизненные вопросы и благословляться. С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца», — говорит хоккеист.

Дата записи видео неизвестна, однако в ролике Дацюк не упоминает прямо о том, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумену Сергию проповедовать, а также о том, что МВД нашло в проповедях Сергия признаки правонарушений. В официальных соцсетях хоккеиста этого видео нет. Впрочем, свою связь с Сергием Павел Дацюк не отрицал и ранее, и с подачи схиигумена даже обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить изменения в законе о СНИЛС.

Напомним, настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) 24 апреля во время проповеди проклял тех, кто «посягает на закрытие храмов» из-за коронавируса, подверг жёсткой критике представителей власти, запрещающих ходить в церковь во время пандемии, и призвал своих прихожан «выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку».

Отец Сергий заявил, что эпидемия коронавируса — выдумка властей, призванная отлучить людей от церкви. Также старец недоволен тем, что «народу Божия предлагают общаться с Богом по онлайну». Сергий считает, что россиян хотят поместить в «электронный лагерь сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию», а «мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни». Он напомнил своим прихожанам, что «страшливые царства небесного не наследуют», и предал анафеме тех, кто верит в пандемию.

После этого по решению Екатеринбургской епархии ему было запрещено проповедовать.