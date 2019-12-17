«Хочется предостеречь строителей Магаданской области от форс-мажорного явления “ФОК от Сергея Константиновича”». В Нижнем Тагиле строители ФОК «Президентский» 4 года пытаются добиться многомиллионных выплат

Строители ФОК «Президентский», открытого в конце 2015 года в Нижнем Тагиле, уже 4 года пытаются добиться выплат денежных средств за работу по субподрядным контрактам. Об этом АН «Между строк» сообщил инициатор создания общественного объединения обманутых субподрядчиков «ФОК “Президентский” Долг!» Олег Смиршин.

Почти 2 года назад он уже обращался в редакцию «МС» и сообщал, что генподрядчик главной стройки 2014–2015 годов в городе ООО «ГЕН СтройУрал» задолжал 32 организациям более 100 миллионов рублей. Ранее пострадавшие предприниматели подготовили для президента РФ Владимира Путина письмо со своими подписями, в котором жаловались на многомиллионную задолженность, но так и не отправили его. Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Свердловской области организовало проверку, и все решили подождать результатов.

«Генподрядчик строительства ФОК “Президентский” ООО “ГЕН СтройУрал” в лице директора Голубенко Е. Н. обещал со временем изыскать возможность погасить задолженность перед пострадавшими строителями. Но в итоге расследования злоупотреблений при строительстве ФОКа, как и его итогов, никто так и не увидел. “ГЕН СтройУрал” обанкротился, и его бывшие руководители предпочитают не вспоминать о “днях минувших”, оставив строителей без своих денег, а построенные на деньги федерального и областного бюджетов объекты — без гарантийного обслуживания. При этом создал очередное аффилированное предприятие ООО “СК Генпартнёр” и продолжает выигрывать региональные тендеры и заниматься строительством в городах и пригородах Свердловской области. По имеющейся информации, как минимум на одном из объектов — “Реконструкция культурно-оздоровительного центра в селе Петрокаменское” — ситуация с задолженностью перед субподрядчиками повторяется», — говорится в письме.

За минувший год денег создатели ФОК «Президентский» так и не дождались, поэтому решили всё же отправить письмо президенту Владимиру Путину (имеется в распоряжении редакции). Таким образом они надеются предостеречь в числе прочих «строителей Магаданской области от форс-мажорного явления “ФОК от Сергея Константиновича”» на Колыме.

«Мы понимаем, что уже не получим своих денег, да и возвращать их по большей части уже некому. Часть “кинутых” ранее компаний, которые тогда брали кредиты для работы на ФОКе, обанкротились, закрылись. Та же ситуация с их поставщиками материалов, оборудования и услуг, которым строители тоже остались должны, — пояснил агентству Олег Смиршин. — Администрация города тогда форсировала события, хотела перед прилётом президента всё успеть, а финансирования не было. Вы знаете, какой Носов волевой человек, он просто затолкал в схему взятия кредита генподрядчика, хотя не были заложены средства на его обслуживание. Да и на саму стройку понадобилось больше денег. Сейчас Носов затеял в Магаданской области ещё более грандиозную стройку ФОКа, на три с лишним миллиарда рублей. Так как строители у него — это расходный материал для достижения его собственных целей, реализации амбиций, хотелось бы предостеречь заранее других людей. И хотелось бы, чтобы кто-нибудь нам объяснил всё-таки, нормально ли это, что в нашем государстве фирма системно занимается швыряловом и не получает за это никакого наказания».

ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле строился по поручению главы государства и за счёт городского, областного и федерального бюджетов. Изначально работы оценили в 594 миллиона рублей, но позже цена выросла до 620 миллионов рублей. Из-за того, что средства в течение долгого времени не поступали из областного и федерального бюджетов, тагильской мэрии пришлось выдать генподрядчику муниципальные гарантии для займа недостающих средств у банкиров. Уже в 2015 году рабочие из Красноуфимска, Нижнего Тагила и других городов обвинили компанию «ГЕН СтройУрал» в финансовой нечистоплотности и невыплате денег за работу. Несмотря на эти и иные трудности, ФОК был открыт, хоть и с опозданием, в ноябре 2015 года лично президентом Владимиром Путиным.

После открытия спортивного комплекса «ГЕН СтройУрал» подал в суд на тагильскую мэрию. Руководство компании уверяло, что им недоплатили более 100 миллионов рублей за такую дополнительную работу, как, например, отделка бассейнов или установка крыльца на сваях. Чиновники апеллировали тем, что все работы должны были вестись в соответствии с проектом. В пресс-службе мэрии АН «Между строк» сообщили, что деньги генподрядчику президентской стройки ООО «ГЕН СтройУрал» были выплачены в полном объёме, по контракту компания получила 594 миллиона рублей. При этом многие дополнительные работы производились по устным распоряжениям администрации. Чиновники обещали принять работы, подписать соответствующие акты и произвести оплату. Но после того, как работы были выполнены и приняты, мэрия оспорила в судебном порядке ранее подписанные акты и те были аннулированы. Самого генподрядчика в июне 2017 года признали банкротом. Претензии к фирме, контролируемой предпринимателем Евгением Голубенко, предъявили 52 кредитора.