Мэрия Нижнего Тагила открестилась от долгов перед строителями ФОК «Президентский»

Администрация Нижнего Тагила прокомментировала информацию о многомиллионных долгах перед субподрядчиками, которые строили ФОК «Президентский» в 2014–2015 годах. В пресс-службе мэрии АН «Между строк» рассказали, что деньги генподрядчику президентской стройки — ООО СК «ГЕН СтройУрал» — были выплачены в полном объёме, по контракту компания получила 594 миллиона рублей. У муниципалитета оставались долги перед строительной организацией за проведение работ на других объектах, но и они в дальнейшем были выплачены, уверяют чиновники. Несмотря на это, до строителей деньги так и не дошли.

«Уже после подачи заявления о банкротстве ООО СК “ГЕН СтройУрал” была проведена сделка между этой организацией и ООО “Девелопмент Групп” по переуступке права требования на взыскание задолженности с муниципальных учреждений города. После этого администрация города должна была исполнить решения суда и выплатить оставшиеся долги “Девелопмент Групп”. Что и было сделано, о чём был уведомлен конкурсный управляющий», — рассказал начальник контрольно-ревизионного управления администрации Максим Малахов, добавив, что, вернёт ли «Девелопмент Групп» полученные средства предприятию-банкроту, неизвестно.

В мэрии также отметили, что в прошлом году сотрудники администрации направили обращения в прокуратуру и Главное управление внутренних дел по Свердловской области с просьбой проверить сделку по переуступке долгов между компаниями ООО СК «ГЕН СтройУрал» и ООО «Девелопмент Групп» на законность и правомерность действий конкурсного управляющего.

«Уже в ноябре в переписке с прокуратурой Ленинского района мы рассказали о возможных неправомерных действиях при банкротстве и признаках состава преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ во время сделки между “ГЕН СтройУрал” и “Девелопмент Групп”. Затем подобная информация была доведена до начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина и прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. Об окончательных процессуальных решениях по данному вопросу нас не уведомляли», — пояснил Максим Малахов.

Напомним, ранее строители ФОК «Президентский» написали письмо главе государства Владимиру Путину о невыплатах средств по контрактам за главную стройку 2014–2015 годов в Нижнем Тагиле. В письме (имеется в распоряжении редакции) отмечается, что генподрядчик президентской стройки ООО «ГЕН СтройУрал», которое прошлым летом было признано банкротом, задолжало 32 субподрядным организациям более 100 миллионов рублей. Документ планируется отправить Путину сразу после окончания сбора подписей пострадавших предпринимателей (сейчас собрано уже 13 подписей). В прошлом году предприниматели обращались за помощью к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Обращение было рассмотрено Министерством физической культуры и спорта, которое, в свою очередь, посоветовало строителям обратиться в Арбитражный суд Свердловской области.

ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле строился по поручению главы государства за счёт городского, областного и федерального бюджетов. Изначально работы оценили в 594 миллиона рублей, но позже цена выросла до 620 миллионов рублей. Из-за того, что средства в течение долгого времени не поступали из областного и федерального бюджетов, тагильской мэрии пришлось выдать генподрядчику муниципальные гарантии — для займа недостающих средств у банкиров. В 2015 году рабочие из Красноуфимска, Нижнего Тагила и других городов обвинили компанию «ГЕН СтройУрал» в финансовой нечистоплотности и невыплате денег за работу. Несмотря на эти и иные трудности, ФОК был открыт, хоть и с опозданием, в ноябре 2015 года лично Владимиром Путиным.