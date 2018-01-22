«Кинули всех!» Строители ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле пожаловались Путину на многомиллионные долги по контрактам

Строители ФОК «Президентский» пожалуются главе государства Владимиру Путину на невыплаты средств по контрактам за главную стройку 2014–2015 годов в Нижнем Тагиле. В письме (имеется в распоряжении редакции) отмечается, что генподрядчик президентской стройки ООО «ГЕН СтройУрал», которое прошлым летом было признано банкротом, задолжал 32 субподрядным организациям более 100 миллионов рублей. Документ планируется отправить Путину сразу после окончания сбора подписей пострадавших предпринимателей. Сейчас собрано уже 13 подписей бизнесменов.

«Началось строительство с помпой и пафосом, но буквально через два месяца оказалось, что денег нет. Бюджет города скуден, а федеральное финансирование предполагается лишь в 2015 году. Стройка начала “задыхаться”. Но региональным чиновникам объект был необходим “…или к прилёту президента, или никак!”. Решили “оживить” стройку обещаниями, в чём изрядно преуспели. Кто-то открыл последнюю “кубышку”, кто-то взял кредит, кто-то продал машину или квартиру. По инициативе главы Нижнего Тагила Сергея Носова было решено взять на генподрядчика кредит под гарантии города на 350 миллионов рублей. Кредит оформили до февраля, а финансирование пришло значительно позже, что повлекло ещё и штрафные санкции. В бюджете стройки денег (в сумме около 80 миллионов рублей) на обслуживание взятых кредитов предусмотрено не было», — говорится в письме президенту Владимиру Путину.

По устным принудительным распоряжениям администрации Нижнего Тагила были произведены дополнительные работы, для чего задействованы также дополнительные материалы и финансовые ресурсы, отмечают строители. Чиновники обещали принять работы, подписать соответствующие акты и произвести оплату. Но после того как работы были выполнены и приняты, мэрия оспорила в судебном порядке ранее подписанные акты и те были аннулированы.

«Глава города многократно заявлял: “Я обещаю, что каждый строитель уйдёт со своими деньгами, трудности временные, вкладывайтесь, я гарант, здесь никого не кинут…” Кинули всех! Местные чиновники, разменяв экономическую судьбу нескольких десятков региональных строительных фирм, “…успели к прилёту”. Наш бизнес умер! Многие строители ФОКа были вынуждены закрыть дело, которому посвятили долгие годы своей жизни. Помимо бесконечных хождений по инстанциям в поисках справедливости, мы вынуждены противостоять бесконечным искам по долгам за взятые кредиты, поставленные материалы и оборудование, долгам по заработной плате и прокурорским проверкам. Не редки случаи угроз физической расправы в наш адрес со стороны особо “горячих” кредиторов», — рассказывают строители.

Представители субподрядных организаций объединились в общественное движение «ФОК “Президентский”. Долг!» и пытаются добиться выплаты денежных средств уже более двух лет. Предприниматели обращались за помощью к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Обращение было рассмотрено Министерством физической культуры и спорта, которое, в свою очередь, посоветовало строителям обратиться в Арбитражный суд Свердловской области.

Строители подавали заявку в администрацию города на проведение митинга у «Президентского» на 500 человек. Чиновники разрешили им провести мероприятие, но с условием его переноса в деревню Усть-Утка. Сейчас предприниматели готовят обращение в Генеральную прокуратуру РФ.

По данным представителя обманутых субподрядных организаций Олега Смиршина, ООО «ГЕН СтройУрал» до сих пор не заплатило за строительство ФОКа следующим организациям: «ИЗОРУФ», «ТагилСнабСтрой», «ТехноЩит», «СтройИнновация», «МК Строй», «Климат Строй», «Строительная компания УралПромПол», FPS, «АкваСтрой-Центр строительства бассейнов», «Фирма СМУ-1», СК «Ивром-Трейд», «Регион СБ», «Девятый трест-Екатеринбург».

«Владимир Владимирович, мы помним ваш прилёт 25 ноября 2015 года на открытие ФОК “Президентский”. Он был в политически тяжёлый день. Происходившие тогда события вы охарактеризовали как “удар в спину…”. История показала, что в нашу спину, спину строителей, в тот день удара было два!» — пишут строители.

ФОК «Президентский» в Нижнем Тагиле строился по поручению главы государства и за счёт городского, областного и федерального бюджетов. Изначально работы оценили в 594 миллиона рублей, но позже цена выросла до 620 миллионов рублей. Из-за того, что средства в течение долгого времени не поступали из областного и федерального бюджетов, тагильской мэрии пришлось выдать генподрядчику муниципальные гарантии — для займа недостающих средств у банкиров. В 2015 году рабочие из Красноуфимска, Нижнего Тагила и других городов обвинили компанию «ГЕН СтройУрал» в финансовой нечистоплотности и невыплате денег за работу. Несмотря на эти и иные трудности, ФОК был открыт, хоть и с опозданием, в ноябре 2015 года лично президентом Владимиром Путиным.

После открытия спортивного комплекса «ГЕН СтройУрал» подал в суд на тагильскую мэрию. Руководство компании уверяло, что им недоплатили более 100 миллионов рублей за такую дополнительную работу, как, например, отделка бассейнов или установка крыльца на сваях. Чиновники апеллировали тем, что все работы должны были вестись в соответствии с проектом.

Объекты ООО «ГЕН СтройУрал» не раз вызывали нарекания со стороны тагильских и областных властей. В июне 2017 года компания была признана банкротом. Претензии к фирме, контролируемой предпринимателем Евгением Голубенко, предъявили 52 кредитора.