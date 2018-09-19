ХК «Спутник» из Нижнего Тагила требуют признать банкротом

В Свердловский арбитражный суд поступил иск от «Уральской хоккейной компании» с требованием признать ХК «Спутник» банкротом. В октябре 2017 года екатеринбургская фирма «Уральская хоккейная компания», занимающаяся оптовой торговлей спорттоварами, подала иск к хоккейному клубу на 8,5 млн рублей. В конце прошлого года Арбитражный суд области полностью удовлетворил требования истца.

«Взыскать с некоммерческого партнёрства “Хоккейный клуб “Спутник” в пользу общества с ограниченной ответственностью “Уральская хоккейная компания” 8 773 444 руб. 87 коп., в том числе 7 977 340 руб. 00 коп. основного долга и 796 104 руб. 87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 09.09.2016 по 20.11.2017, а также 65 693 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесённых при подаче иска», — говорится в решении арбитража.

Напомним, в начале апреля 2018 года правление ХК «Спутник» приняло решение, что из-за финансовых проблем в следующем сезоне команда будет выступать в первенстве Высшей хоккейной лиги — третьей по силе в системе российского хоккея (после КХЛ и ВХЛ). Сезон 2017/18 тагильская команда под руководством Сергея Лопушанского закончила на предпоследнем 26-м месте, одержав лишь 12 побед в 52 матчах. Это худший результат клуба за всё время существования Высшей хоккейной лиги. Фанаты «Спутника» пытались обратить внимание на судьбу клуба администрации президента России и свердловских властей, но получили на своё обращение лишь отписки.

В мае 2018 года сразу несколько игроков «Спутника» обратились в суд с исками о невыплате заработной платы за несколько месяцев. По словам одного из истцов, долг клуба перед ним составляет около 30 тысяч рублей. По информации Nakanune.ru, две недели назад за долги арестованы два автобуса «Спутника» компании MAN, купленные в начале 2015 года. Как пояснил изданию директор по корпоративным коммуникациям «Уралвагонзавода» Дмитрий Калениченко, транспортные средства были помещены на штрафстоянку по долгам за предыдущие два сезона.

В июле текущего года стало известно, что команда будет расформирована, а весь подведомственный предприятию хоккей, в том числе детский, будет переведён в спортивный клуб «Спутник».