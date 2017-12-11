Екатеринбургская фирма отсудила у ХК «Спутник» из Нижнего Тагила 8,8 млн рублей

Арбитражный суд Свердловской области встал на сторону екатеринбургской фирмы «Уральская хоккейная компания» в споре с ХК «Спутник» из Нижнего Тагила. В конце прошлой недели суд полностью удовлетворил заявленные истцом требования.

«Взыскать с некоммерческого партнёрства “Хоккейный клуб “Спутник” в пользу общества с ограниченной ответственностью “Уральская хоккейная компания” 8 773 444 руб. 87 коп., в том числе 7 977 340 руб. 00 коп. основного долга и 796 104 руб. 87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 09.09.2016 по 20.11.2017, а также 65 693 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесённых при подаче иска», — говорится в решении Арбитража.