Губернатор Тверской области поручил воссоздать граффити с портретом Солженицына

Губернатор Тверской области Игорь Руденя попросил руководство Твери «обеспечить возможность жителям и гостям областной столицы в ближайшее время увидеть восстановленный портрет писателя и общественного деятеля Александра Солженицына», сообщается в телеграм-канале пресс-службы правительства региона.

Проект планируется реализовать в течение недели. По словам Игоря Рудени, «место должно быть достойным и заметным как горожанам, так и гостям Твери»; что это будет за место, при этом не уточняется.

«Жители Тверской области гордятся тем, что наша земля связана с творчеством многих выдающихся писателей, что тверские сюжеты есть в произведениях Пушкина и Достоевского, Островского и Солженицына. Это часть нашей истории, которая должна бережно храниться»,— заявил губернатор.

Напомним, накануне в Твери члены партии «Российский объединённый трудовой фронт» закрасили рисунок с писателем Александром Солженицыным и фразой «Жить не по лжи», которое к его 100-летию нарисовал местный художник Виктор Лебедев. На сайте партии сообщалось, что «жизнь и деятельность Солженицына глубоко чужда и враждебна нашей стране» и теперь «стена дома очищена от грязи».