В Твери активисты закрасили нарисованное к 100-летию Солженицына граффити

В Твери члены партии «Российский объёдиненный трудовой фронт» закрасили рисунок с писателем Александром Солженицыным и фразой «Жить не по лжи», которое к его 100-летию нарисовал местный художник Виктор Лебедев, передаёт «Дождь».

На сайте партии говорится, что «жизнь и деятельность Солженицына глубоко чужда и враждебна нашей стране» и теперь «стена дома очищена от грязи».

«Этот портрет был намалёван исподтишка. Несмотря на многолетнюю промывку мозгов, миллионы россиян справедливо считают этого человека негодяем и предателем. Государственной пропаганде приходится буквально навязывать людям образ "великого писателя", запихивать его в школьные учебники, ставить ему памятники, развешивать плакаты, открывать музеи», — заявил секретарь ЦК партии Александр Батов.

Администрация Твери в ответ на запрос «КП-Тверь» сообщила, что граффити стёрли по решению суда.

Виктор Лебедев нарисовал портрет в 2018 году. В интервью «Коммерсанту» он рассказал, что ему помог депутат гордумы Твери от «Единой России» Илья Холодов, который оплатил краски и аренду автовышки. Позже один из жителей дома, прокурор в отставке Андрей Чугуевский, жаловался на граффити в администрацию района, прокуратуру, губернатору Тверской области Игорю Рудене и в другие инстанции. Против граффити также выступили движение Сергея Кургиняна «Суть времени» и замглавы фракции КПРФ в заксобрании Тверской области Андрей Истомин.

Художник дважды платил штраф за нарушение городских правил благоустройства, но не уничтожал портрет. В 2018 году он говорил «КП-Тверь», что будет «до последнего бороться» за него, также в его планах было украсить фасады домов портретами других исторических личностей.