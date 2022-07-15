Губернатор Свердловской области накануне Дня металлурга пообщался с молодыми специалистами ЕВРАЗ НТМК 

Сегодня, в преддверии Дня металлурга губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с молодыми специалистами ЕВРАЗ НТМК. Глава региона поздравил промышленников с профессиональным праздником и ответил на их вопросы о дальнейшем развитии города, области и состояния промышленного сектора в регионе.

Один из первых вопросов губернатору был связан с тем, стоит ли молодому специалисту оставаться жить и работать в Нижнем Тагиле.

«Для того, чтобы молодые люди оставались в родном городе, нужно решить целый ряд вопросов. Во-первых, это достойная зарплата и охрана труда, но всё-таки самое важное – это качество жизни отдельного человека. Устроены ли дети в детский сад или школу? Получают ли они достойное образование? Обустроены ли парки, скверы и дворы? Есть ли качественное медицинское обслуживание? На территории Нижнего Тагила ведётся огромная работа по решению этих вопросов. Сделано немало, но я вас уверяю, сделать можно ещё больше, и мы это сделаем», — ответил губернатор.

Значительная часть вопросов касалась благоустройства Нижнего Тагила. В частности, губернатора спросили о ремонте моста по улице Циолковского и будущей реконструкции плотины на Челюскинцев. Евгений Куйвашев заявил, что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал открыть движение по мосту на Тагилстрой в августе, к юбилею города.

Также Куйвашев коснулся темы благоустройства старого Демидовского музея-завода и отметил, что работа в этом направлении начнётся после реконструкции плотины. Он поблагодарил руководителя дивизиона «Урал» Дениса Новоженова за вклад в развитие региона. Напомним, в начале июля на Иннопроме было подписано трёхстороннее соглашение между администрацией Нижнего Тагила, правительством Свердловской области и ЕВРАЗом. По нему на развитие города дополнительно будет выделено 4,2 млрд рублей инвестиций.

«За несколько лет Нижний Тагил кардинально преобразился. Теперь у города есть две шикарные набережные, которые мы планируем соединить наплавным мостом. Соединить по берегу мы их не можем, поскольку там находятся частные объекты, а вот по пруду можем. Я даже не буду перечислять, что было сделано, но вот, что будет: ледовый дворец, ФОК, культурный центр, ремонт и оснащение оборудованием больниц и поликлиник. Это далеко не полный список. Помимо этого сегодня Нижний Тагил участвует во всех областных и во многих национальных программах, что дополнительно привлекает в город инвестиции», — добавил Евгений Куйвашев.

Добавим, что помимо встречи с металлургами, Евгений Куйвашев посетил в Нижнем Тагиле реконструируемый парк Металлургов на Тагилстрое. Однако, журналистов местных СМИ на прогулку с губернатором не пригласили, поэтому вопросы, которые обсуждали глава региона и мэр Нижнего Тагила остались за кадром.