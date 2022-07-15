Евгений Куйвашев: Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле откроют ко Дню города

Полноценное автомобильное движение по путепроводу на улице Циолковского в Нижнем Тагиле должно открыться ко Дню города. Об этом сегодня на встрече с молодыми металлургами ЕВРАЗ НТМК заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам главы региона, приехавшего в наш город с рабочим визитом, такое обещание ему дал мэр Владислав Пинаев.

«Там действительно получилась проблема с подрядной организацией и удорожание стройматериалов было. Но это объективные причины, ничего тут не сделаешь и мы утвердили новые сметы, чтобы выполнить те работы, которые запланированы. И сегодня меня мэр заверил, что ко Дню города мост сдадут. Конечно, там потребуется ещё кое-что доделать, но движение будет запущено», — отметил Куйвашев.

Напомним, путепровод на улице Циолковского закрыли больше года назад, 12 мая 2021 года. По планам губернатора мост должен был открыться в сентябре, однако многочисленные задержки в строительстве и сдвиги сроков привели к тому, что работы пришлось перенести. Частичное движение по мосту было открыто 31 декабря.