ЕВРАЗ выделит Нижнему Тагилу деньги на ремонт Демидовской больницы и реконструкцию театра кукол 

На международной промышленной выставке «Иннопром», сегодня, 5 июля было заключено трёхстороннее соглашение между правительством Свердловской области, администрацией Нижнего Тагила и компанией ЕВРАЗ о привлечении в Нижний Тагил дополнительных 4,2 млрд рублей инвестиций. За счёт отчислений компании будет отремонтировано здание Демидовской городской больницы и закуплено медоборудование, также запланированы капремонт других лечебных учреждений и разработка проектно-сметной документации на строительство многопрофильного стационара и поликлиники.

За счёт инвестируемых компанией ЕВРАЗ средств будет проведена реконструкция здания Нижнетагильского театра кукол, построен крытый каток с искусственным льдом и универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс. Дополнительные деньги будут выделены на строительство моста через Тагильский пруд и восстановление других значимых объектов.

Напомним, что первое подобное соглашение было подписано 6 сентября 2017 года. Затем, в 2021 году ЕВРАЗ, регион и муниципалитет подписали дополнительное трёхсторонее соглашение, по которому компания направила на важные социальные проекты 4 млрд рублей. Благодаря этим соглашениям, в Нижнем Тагиле началось строительство моста через Тагильский пруд и ведётся капремонт Городского дворца детского и юношеского творчества.

Всего в рамках договорённостей в Свердловской области на строительство и ремонт социальных объектов уже направлено около 15 млрд рублей.